Dycky Most! Marsell Bendig s Lucií Bikárovou na Blesk Ordinaci roztancovali náměstí!

Natáčela se tu kdysi Nemocnice na kraji města, proslavil ho i seriál Most! Jak je ale na tom tohle známé okresní město se zdravím? Zjistit to přijely nejen známé osobnosti v čele se Zdeňkem Godlou, držitelem Českého lva Marsellem Bendigem, zpěvačkou Lucií Bikárovou a hvězdami seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, ale především místní lékaři a zdravotníci.

Právě ti v improvizovaných ordinacích na náměstí vedle mosteckého magistrátu nabídli zájemcům preventivní vyšetření všech zásadních oblastí. Tradičně největší zájem byl o vyšetření mateřských znamének. Množství zájemců stálo u očního oddělení, lákala diabetologie, nebo třeba měření krevního tlaku.

Splnili, co slíbili

„Roztancujeme to,“ slíbili Marsell Bendig a Lucie Bikárová den před mosteckou ordinací. A svůj slib splnili do puntíku. Při jejich vystoupení nebylo pod podiem kam šlápnout. Žhavé hity rozvlnily i fronty lidí, čekajících na vyšetření. Oba mladí zpěváci pak využili i možnost nechat se vyšetřit u specialistů z Nemocnice Most.

Zpěvačka Lucie Bikárová na vyšetření očí. | Martin Pekárek

Může to být nádor!

Úderem 12. hodiny, kdy se pomyslné brány populární akce otevřely, se ve frontě k vyšetření kůže objevila Mostečanka Františka Tomková (76). Trápí ji výrůstky v obličeji. „Myslím si, že to způsobují léky, které beru kvůli onkologickému onemocnění. Jeden z nich je ale takový větší, tak bych ráda věděla, co to je,“ svěřila Blesku důchodkyně.

Lékařka Marcela Hlavatá pro seniorku neměla úplně nejlepší zprávu. „Doporučuji nechat to odstranit, mohlo by se jednat o nějaký druh nádoru,“ sdělila po vyšetření. Paní Františku ale tento verdikt nevykolejil. „Jsem ráda, že to vím a můžu začít jednat. Hned zítra zavolám svému lékaři a domluvím se na dalším postupu. Děkuju moc Blesk Ordinaci, že mi pomohla udělat další krok,“ uzavřela s pokorou v hlase.

Paní Františka musí jít na odstranění znamének. | Michal Israel Volf

Dech jako zamlada

Spirometrie! Další z vyšetření, na které se záhy vytvořila dlouhá fronta. Zřejmě i po nedávné pandemii koronaviru chtěli lidé zjistit, v jakém stavu jsou jejich plíce. Marie Fantová (84) stála mezi nimi a po zhruba 20 minutách přišla na řadu. „Potíže s dýcháním nemám, ale v rámci Blesk Ordinace si chci nechat udělat kolečko vyšetření,“ vysvětlila.

Plíce jako zamlada – paní Fantová měla radost. | Michal Israel Volf

Pak jí lékařka nasadila speciální kolíček na nos a do úst vložila papírovou trubičku napojenou na spirometr. „Máte plíce jako zamlada. To jsou hodnoty, které by vám mohl kde kdo závidět,“ potěšila seniorku primářka z plicního oddělení v Mostě Hana Mrázková.

Video Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na Blesk Ordinaci v Brně - Kateřina Baranová Video se připravuje ...

Na prášky nevypadáte!

Zatímco do stanu sexuologie primáře Marka Broula se lidé přijít spíš styděli, před přístřeškem s vyšetřením krevního tlaku se zájemci přímo tlačili. „Přijel jsem až ze Žatce. Doma si tlak měřím, ale nevím, jestli správně, tak jsem si to přišel ověřit,“ líčí Antonín Triner (78).

Nakonec se přesvědčil, že svůj tonometr používá v souladu s návodem. „Mám 121 na 80. Paní doktorka mi řekla, že by vůbec nepoznala, že na tlak beru léky,“ usmívá se Antonín a chystá se k dalšímu stánku. Každý, kdo obešel všechna stanoviště, se totiž mohl zúčastnit tomboly, a to si ani on, ani další návštěvníci nechtěli nechat ujít.

Měření tlaku dopadlo výborně. | Michal Israel Volf

Měření tlaku nabídli i pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny – generálního partnera Blesk Ordinace. A zájem byl obrovský. | Martin Pekárek