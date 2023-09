Blesk Ordinace na náměstí Svobody v Brně už potřetí: Nejlepší prevence pod širým nebem

Jen pro připomenutí: Loni se v Blesk Ordinaci nechalo vyšetřit víc než patnáct set lidí. Objevilo se 17 nádorů kůže, u nichž většina byla nemetastázujících. Lékaři si pacienty s nálezem okamžitě objednali do svých ambulancí a podle posledních informací se většině daří dobře, protože se na jejich karcinom přišlo včas.

Zájem byl také o vyšetření plic, cukru, zraku, tlaku a letos návštěvníky čeká to samé. Navíc se mohou těšit i na zábavu na jevišti.

Zazpívá herec Bořek Slezáček (57), mezi návštěvníky přijdou hvězdy Ordinace v růžové zahradě 2 – Roman Štabrňák a Jiří Böhm, bude se losovat bohatá tombola a celé odpoledne bude moderovat Eva Decastelo (45). Brňáci a všichni Moraváci, přijďte. Těšíme se na vás!

Ordinace s Ordinací

Návštěvníkům Blesk Ordinace nejsou hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Roman Štabrňák a Jiří Böhm cizí. Jednak je vídají v úspěšném seriálu televize NOVA na Voyo, ale mohli je vidět i naživo v předchozích ročnících Blesk Ordinace. Zdravotní bratr Vilík Brouček loni navštívil zastávku v Písku a lékař Ondřej Berkovec rozdal tombolu v Olomouci. Oba skvělí herci se už v úterý 26. září setkají v Brně se svými fanoušky.

Co je Blesk Ordinace

Projekt deníku Blesk, zaměřený na prevenci zdraví. S pomocí generálního partnera projektu, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, a spřátelených ne mocnic mohou zájemci absolvovat sérii vyšetření zdarma, bez doporučení obvodních lékařů. Součástí akce je pestrý doprovodný program, zábava pro děti i dosplé a tombola o skvělé ceny. Projekt má dlouhodobou záštitu ministra zdravotnictví.

Už v pondělí ZDARMA v deníku Blesk

„Máte rakovinu“. To jsou slova, která nechce slyšet nikdo z nás. Přesto se tuto diagnózu dozví každý třetí Čech. A každý onkologicky nemocný pacient má právo na tu nejlepší a nejmodernější léčbu. Jen se musí začít včas. A to znamená nezanedbávat prevenci, která dokáže nádorová onemocnění brzy odhalit. Důležité i zajímavé informace o rakovině si můžete přečíst v příručce, která vyjde v pondělí v Blesku! Dozvíte se i to, co vás čeká v brněnské Blesk Ordinaci.

