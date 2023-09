Alzheimer trápí 120 tisíc Čechů, odhalen bývá pozdě. Jak to stihnout včas a dá se nemoci předcházet?

Na dnešek připadá Světový den Alzheimerovy choroby. V Česku se podle odhadu léčí s touto nemocí až 120 tisíc Čechů. Odborníci se navíc domnívají, že počet lidí bude mírně stoupat kvůli stárnutí populace. Onemocnění mozku navíc probíhá dlouhou dobu nenápadně a plíživě a blízcí pacienta první projevy choroby považují za známky stárnutí. Lidé tak přicházejí k lékaři pozdě, ačkoliv jsou k dispozici léky, které dokáží onemocnění zpomalit. Fungují však spíš v časných stádiích. MUDr. Jakub Hort z Fakultní nemocnice Motol Blesk Zprávám prozradil, že do dvou let by mohl být k dispozici software, který by pomohl počítají onemocnění odhalit.

Co je vlastně Alzheimerova choroba?

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D, zástupce pro vědu a výzkum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol: Je to onemocnění mozku, které dlouhou dobu probíhá nenápadně a plíživě. 15 až 20 let můžete mít na mozku změny, které se postupně zhoršují, ale vy si ničeho nevšimnete a po letech začnete mít mírné potíže s pamětí, které se zhoršují, a když se zhorší více, tak potom se stanete nesoběstačnými a máte tzv. demenci. Je to dlouhé onemocnění, které dlouhou dobu zůstává nerozpoznáno a příčinou toho onemocnění je tvorba jedné bílkoviny v mozku. Ta se jmenuje amiloid, která buňkám po delší době začne škodit, takže nám začnou odumírat nervové buňky.

Kolik lidí se momentálně v Česku léčí s Alzheimerovou chorobou?

Nemáme přesná čísla, ale jsou čísla, která odhaduje Česká alzheimerovská společnost a dále jsou čísla, s kterými se pracuje např. pro potřeby národního plánu Alzheimer. A tam se ukazuje, že je zhruba 140 000 lidí s demencí, a z nich velká část má Alzheimerovu nemoc - těch je zhruba 100 až 120 000.

Stoupá počet lidí s Alzheimerovou chorobou?

Stoupá, protože se dožíváme vyššího věku a věk je jedním z hlavních rizikových faktorů pro Alzheimerovu nemoc, čili čím je populace starší, tak tím více lidí onemocní.

Choroba nezadržitelně postupuje

V kolika třeba letech může člověk pozorovat prvotní příznaky?

První příznaky se typicky objevují po 65 letech věku, ale u někoho se mohou objevit až kolem osmdesátky nebo později, a naopak u někoho již kolem padesátky. Je to sice vzácnější, ale vídáme pacienty právě v tomto věku.

Kolem 40. let věku je tedy příliš brzy?

Kolem 40 let věku se mohou objevit potíže s pamětí, které často ale bývají v důsledku stresu, deprese, přepracování nebo nějakých jiných dalších onemocnění, ale Alzheimerova nemoc se poprvé většinou kolem čtyřicítky ještě neprojevuje. To je moc brzo, skutečně vzácně kolem padesátky.

Jaký vývoj nemoci a jaké jsou prognózy?

Nemoc nezadržitelně postupuje, bohužel zatím ji neumíme zastavit, na druhou stranu postupuje velmi pomalu a plíživě, což je její výhoda. To, že nemoc postupuje, znamená, že se od těch mírných obtíží během deseti let v průměru, někdo již za sedm nebo i za patnáct let, může dostat do stádia, kdy není schopen postarat se sám o sebe a je zcela závislý na péči svého okolí.

Jaké jsou ty nejtypičtější příznaky nemoci?

Je to primárně porucha paměti, pozornosti, nebo porucha, kdy přepínáme z jedné činnosti na druhou.

Nemoci lze předcházet

Dá se nemoci nějak předcházet?

Ano, určitě. Existují nové poznatky v oblasti prevence, které ovlivňují tzv. rizikové faktory. Některé z rizikových faktorů ovlivnit nedokážeme, např. nedokážeme ovlivnit věk, ženské pohlaví, protože ženy trpí touto nemocí častěji, ale dokážeme ovlivnit např. vzdělání, určitou duševní aktivitu, kognitivní rezervu. Pomáhá také fyzická aktivita a prevence úrazů hlavy, protože ty jsou velmi rizikové. Prevence mohou být také určitě dietní návyky, konzumace středomořské stravy a také to, zda člověk žije sám či má rozsáhlé sociální vazby. V této souvislosti vznikla mobilní aplikace Terrapino, kde se laická veřejnost může dozvědět více o prevenci Alzheimerovy choroby a zároveň si zde mohou otestovat určitá rizika, která vedou ke vzniku nemoci.

Mohou být k Alzheimerově chorobě genetické dispozice, tedy může být nemoc dědičná?

Ano, genetické dispozice existují, buďto je jeden gen nebo několik genů, které vedou nevyhnutelně a nezadržitelně ke vzniku nemoci. Ty jsou ale velmi vzácné, a pokud se projeví, tak se mohou projevit skutečně kolem čtyřiceti let nebo v nižším věku, ale to naštěstí v Česku nevídáme. A pak je tu gen apolipoprotein E4 a ten, pokud ho máte spolu s dalšími rizikovými faktory, tak se zvyšuje riziko nemoci zhruba třikrát až čtyřikrát.

Pokud gen zdědíte po otci i po matce, tak máte dvě kopie a riziko choroby se zvyšuje desetkrát až dvanáctkrát. Nemoc se u vás může projevit v nižším věku a může rychleji postupovat. Na druhou stranu to neznamená, že pokud někdo tento gen má, že musí nutně onemocnět. Důležité je včas gen odhalit a začít s prevencí.

Pokud je někdo v rizikovém věku, lze se nějak otestovat?

Pokud jste v rizikovém věku, je dobré podstoupit jednoduchý screeningový test, lze se otestovat v lékárnách, u praktického lékaře, testují i neurologové, psychiatři či geriatři. Jak jsem říkal, můžete se otestovat i přes mobilní aplikaci Terrapino. Testy vám odhalí, zda by měl člověk podstoupit další vyšetření, např. magnetickou rezonanci mozku, či CT hlavy, v posledním kroku se vyšetřuje metabolismus mozku z mozkomíšního moku.

Přijdou nové léky?

Nemoc bývá diagnostikována většinou pozdě, proč tomu tak je?

Okolí a rodina považuje projevy nemoci za známky běžného stárnutí, ale není tomu tak. Stáří je etapa života, demence a Alzheimerova choroba je nemoc, nepatří to k sobě. Pokud ale rodina nemocného nepřivede, tak může dojít k zanedbání nemoci. Vídáme to bohužel každý den, kdy pacienti přichází pozdě a to je škoda, protože pokud pro ně můžeme něco udělat, tak spíš v časných stádiích než v těch pokročilých.

Co lze konkrétně pro pacienty v časných stádiích udělat?

Poradíme, jaká je nejlepší prevence, pokud někdo nebude dostatečně duševně aktivní, tak mu poradíme, jak trénovat paměť a naopak, pokud někdo luští křížovky den, tak poradíme nějakou fyzickou aktivitu, dále můžeme zaléčit depresi, poradíme preventivní preparáty a úpravu životního stylu. Když už je ale člověk skutečně nemocný a jsou tam průkazné známky onemocnění, tak potom už jsme schopni i nastavit léčbu. V současnosti je k dispozici léčba, která dokáže onemocnění zpomalit, ale nedokáže ho zastavit, ale opět funguje spíše v časných stádiích než v pozdních. Nicméně v posledním době byly v zahraničí registrovány tři léky, které budou zřejmě registrovány i v Evropě a potom v Česku, které mají ambice onemocnění ovlivnit již zásadnějším způsobem. Takže má smysl zachytit nemoc co nejdříve, protože tato nová moderní biologická léčba je opět více účinná v těch časných stádiích než v těch stadiích pozdních.

Nová naděje: Software na rozpoznání nemoci

Prý se podílíte na vývoji softwaru, který by mohl pomoci s dřívější diagnostikou, a dokonce by mohl zastavil nežádoucí účinky léčby...

Ano. Vývojáři ze skupiny Neurona Lab se zaměřují na vývoj umělé inteligence v diagnostice onemocnění mozku. Umělá inteligence se učí rozpoznávat snímky magnetické rezonance a učí se rozpoznávat možné nežádoucí účinky léčby. Také se učí rozpoznávat onemocnění z řeči, z hlasu. Co se týče nežádoucích účinků léčby, tak biologická léčba pomáhá, ale tím, jak odstraňuje škodlivou bílkovinu z mozku, tak ji odstraňuje i ze stěny cév. Pokud je ale odstraněna, tak může dojít k otoku nebo k drobnému krvácení. Tento software již začíná umět rozpoznat, zda by se mohly vedlejší účinky projevit a upozornit, zda je třeba upravit dávku léků.

Kdy by mohl být software k dispozici pro pacienty?

Jedna věc je vývoj, druhá věc je testování na větším souboru pacientů a potom je relativně dlouhá doba, kdy musíte získat všechna povolení k použití, ale očekává se, že za dva a půl roku by mohlo být dokončeno.

Co byste poradil lidem, kteří mají podezření, že jejich blízký má Alzheimerovu chorobu a co těm, kteří se o pacienta již starají?

Pokud máte podezření, tak by ho měli nějakým způsobem nechat otestovat, buďto třeba tou mobilní aplikací, nebo jak jsem říkal v lékárně nebo u lékaře. Je třeba to podezření alespoň vyslovit a potom vyšetřit, a pokud je choroba diagnostikována, tak je třeba se o péči poradit s odborníky, existují různé poradny. Např. v Alzheimer Cafe se pravidelně setkávají laici, příbuzní nemocných, diskutují, vyměňují si zkušenosti. Máme potom ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem poradnu, která se jmenuje Alzheimer Point, kde rovněž můžete získat nějaké informace a Česká alzheimerovská společnost má síť kontaktních míst po celé České republice, ve kterých se dozvíte, co můžete udělat a jak se zařídit, co vás čeká a jak tím projít co nejlépe.