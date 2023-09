Tihle lidé budou šéfovi ČT Součkovi krýt záda: Kdo jsou noví ředitelé a co plánují?

Fridrich v ČT pracuje od roku 2005, nejprve jako šéfeditor ČT24, poté jako pověřený ředitel zpravodajství a od roku 2008 jako ředitel zpravodajství. V roce 2010 se stal výkonným ředitelem nových médií a od října 2011 je ředitel programu ČT.

V letech 1995 až 2003 pracoval v Českém rozhlasu, nejprve jako zahraniční reportér, poté byl vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu 1 a v letech 1998 až 2003 stálým zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu. Následující dva roky byl stálým zpravodajem Hospodářských novin v Bruselu.

Studoval na Filozofické fakultě Leningradské státní univerzity, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také obor management, organizace a řízení podniku na Prague Business Institut.

Co plánuje

Divize program projde změnami. Bude sdružovat všechny lineární kanály kromě ČT24, které Česká televize v tuto chvíli produkuje, tedy včetně kanálu ČT Sport a nově bude mít každý z těchto kanálů svého manažera. Nově tak budou mít své manažery i kanály ČT1 a ČT2.

„Pokud nebude nějaká vyšší moc, která by tomu zabránila, tak bychom chtěli dát divákům ještě pátý kanál a tím by byla ČT3, která ale nebude úplně v té podobě, v jaké byla v době covidu,“ uvedl Fridrich. „Měla by samozřejmě nadále přinášet velice důležité věci, které jsou z oblasti našeho archivu, ale na druhou stranu by mohla být rádcem, průvodcem, pomocníkem seniorům a lidem, kteří se chtějí dívat na tohle poklidné vysílání v době, která bude nadcházet,“ poodhalil detaily.

Milan Fridrich, ředitel divize program ČT (4.9.2023) | ČTK / Říhová Michaela

Na kanálu ČT1 chce Fridrich nadále klást důraz na dramatickou tvorbu, výraznou zábavu, ale i kvalitní seriály a filmy, zároveň ve spolupráci s Polachovou zvýšit dramatickou úroveň tvorby. Na ČT2 se mají vyskytovat originální autorské talk show - hloubkové rozhovory se zajímavými lidmi na různá témata. „Samozřejmě bychom rádi do vysílání ČT2 vrátili satiru, rádi bychom tam vrátili silné původní dokumenty na současná politická témata,“ uvedl šéf divize program.

„ČT Art bude víc klást důraz na alternativní kulturu, na současné trendy apod. A Déčko je jeden z nejúspěšnějších dětských kanálů v Evropě. Co by možná mu slušelo a co v posledních letech nebylo možné i z finančních důvodů, je, aby se u něj posílilo nejenom vzdělávání, ale aby se u něj posílila i určitá hravost,“ pokračoval Fridrich, co čeká další kanály.

Novinky v ČT Sport

Budoucnost ČT Sport popsal přímo šéf kanálu Jiří Ponikelský. Vyzdvihl hlavně chystanou platformu ČT Sport+. „Jestliže mluvím o programu ČT Sport jako o jednom ze základních pilířů českého sportu, tak pevně doufám, že v blízké době budeme moct říct o platformě ČT Sport+, že je to domovem českého sportu, co se informačního a zpravodajského servisu týče,“ řekl s tím, že na této platformě bude více než 100 hodin vysílání.

Při nadcházející olympiádě v Paříži plánuje Ponikelský opět studio přímo v dějišti. „Chceme posílit i zpravodajské štáby po dobu olympiády tak, aby český divák dostával co nejvíc aktuálních informací (…) Není to samozřejmě jenom olympiáda, která nás příští rok čeká, je to mistrovství světa v ledním hokeji v České republice, kde to bude výrazným, velkým svátkem a také pevně doufáme, že český fotbalový tým se probojuje na Euro a podle toho bude také tomu odpovídat projekt fotbalového Eura,“ doplnil.

Jiří Ponikelský, šéf kanálu ČT Sport (4.9.2023) | ČTK / Říhová Michaela

Šéfové jednotlivých kanálů