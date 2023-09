Šéf ČT Souček představil změny ve vedení a další novinky: Odhalil jména, která povedou ČT!

Nastupující generální ředitel ČT Jan Souček na dnešní tiskové konferenci představil nová jména ve vedení České televize. Jednotliví ředitelé se představili a nastínili vize pro své divize – ať už větší důraz na digitální prostředí, rozšíření produkce ČT24 či vznik staronového kanálu ČT 3. Souček odmítl, že by kvůli jeho příchodu nastal v ČT exodus stávajícího managementu. „Jestli takhle vypadá exodus, tak jsem dosud měl špatnou představu o tom, co exodus je,“ řekl nový ředitel. Nových jmen je přesto spousta.

Souček uvedl, že se chce zaměřit na digitální budoucnost České televize. „Budu usilovat, aby ČT byla lídrem českého audiovizuálního trhu,“ řekl. Netýká se to jen pořadů, ale také například aplikací. „Nikdo z nás nepochybuje o tom, že celý mediální provoz se překlápí do digitálního provozu.“

Nový ředitel chce docílit toho, aby ČT byla vnímána jako otevřená instituce. „Proto si také přivádím nové lidi do top managementu,“ nastínil. Byl by rád, kdyby Česká televize byla atraktivní zaměstnavatel v mediálním prostředí a kdyby na konci jeho funkčního období měla vyřešené finance - ČT je podle něj dlouhodobě podfinancovaná.

„My se budeme muset velmi intenzivně zabývat revitalizací našich nemovitostí, obměnou techniky...“ zdůraznil Souček, že ČT dle jeho názoru nutně potřebuje investice.

A nápad expremiéra Andreje Babiše (ANO), aby se konsecionářské poplatky zrušily? „Doufáme, že hnutí ANO bude mít smířlivější pohled,“ podotkl Souček, který ale zároveň upozornil, že Babiš ve vládě nesedí.

Co se týče investigativního pořadu Reportéři ČT, který zasáhla kauza ohledně podezření z obtěžování ze strany bývalého šéfa pořadu Marka Wollnera, Souček řekl, že ještě neměl možnost se plně seznámit se všemi podrobnostmi. Uvedl ale, že pracovníkům pořadu náleží ze strany ČT minimálně omluva za to, že televize nebyla schopna zajistit adekvátní pracovní prostředí.

Změny ve vedení ČT

Jan Maxa – nová divize digitální služeb (hlavně iVysílání)

„Je to oblast, kterou chceme povýšit na druhý zásadní pilíř distribuce České televize,“ uvedl Maxa. Základem činnosti nové divize bude služba iVysílání, dále zpravodajské weby a specializované obsahové weby. Do této divize mají putovat investice. „Určitě se aktivně chystáme pracovat se sociálními sítěmi,“ řekl Maxa.

Tereza Polachová – divize obsah (vývoj programů)

Polachová uvedla, že se chce zabývat tématy, která zaujmou mladé diváky a jsou důležitá pro současný svět – ekologie, genderové otázky, sociální otázky apod.

Petr Mrzena – divize zpravodajství a publicistika

Mrzena řekl, že bude klást důraz na věcnost a správnost vysílaných informací. Záleží mu důvěře, kterou lidé ve zpravodajství České televize mají. „Budeme pokračovat v intenzivním rozvoji regionálního zpravodajství,“ řekl s tím, že studia v Brně a Ostravě chce do vysílání ČT24 více zapojit. Zároveň chce rozšířit živé kontinuální vysílání i do nočních hodin a rozšířit publicistiku.

Plánuje více zapojit ženy (50 procent žen ve všech částech vysílání) a pokud bude válka na Ukrajině pokračovat, zřídí nový zpravodajský post, který se bude válce věnovat.

Milan Fridrich – divize program

Tato divize nově bude sdružovat všechny lineární kanály, které ČT produkuje. Každý z těchto kanálů bude mít svého manažera, tedy i ČT 1 a ČT 2. Měl by vzniknout nový program ČT 3, avšak nebude stejný jako za covidu. Cílit má zejména na seniory, nabídne archivní program a bude „rádcem“. ČT 2 má posílit svoji veřejnoprávnost a vrátí se do ní satira.

Jiří Ponikelský - ČT Sport

Program ČT Sport chce klást na důraz na digitální budoucnost. Budují nové projekty, hlavně novou platformu ČT Sport+. Chtějí posílit zpravodajské štáby během olympiády.

Michal Fila – divize korporátních služeb

Zde spadají lidské zdroje a marketing, obecně komunikace. „Klíčové, co si vytýkám do následujících měsíců, je posílení interní komunikace v České televize,“ uvedl Fila. Do České televize chce přilákat ty nejlepší lidi a udržet si je, pracovat na rozvoji zaměstnanců ČT.

Štěpánka Sunková - marketing

„Marketing v České televizi vnímám jako službu (…) ráda bych veškerý marketingový potenciál napřela do naplnění vize, kterou má nový generální ředitel,“ řekla Sunková. Do marketingu chce přivést hravost.