Železný těsně před nástupem nového ředitele ČT: Oznámil konec v Událostech, komentářích

„Na jaře jsem se (už před volbou nového GŘ České televize!) rozhodl, že Události, komentáře chci dělat jen do konce roku, pak se zaměřit na Události+další projekty ČT24. Ví to i nový generální ředitel. Píšu to dnes, neb zítra se odtajní nový management. Tak ať je jasné, že to fakt nemá souvis,“ napsal známý moderátor na síti X (dříve Twitter).

Českou televizi čeká na podzim změna v nejvyšším vedení. Novým generálním ředitelem byl počátkem června zvolen ředitel brněnského studia ČT Souček. S 11 získanými hlasy porazil dosavadního šéfa ČT Petra Dvořáka. Souček se funkce ujme 1. října, kdy Dvořákovi vyprší druhé funkční období.

Novou řídící strukturu, včetně konkrétních jmen, Souček plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Z dostupných informací je zatím zřejmé, že by svého vlastního šéfa měl mít nově každý program ČT. Proti současnému stavu má být samostatně vyčleněna digitální divize a rovněž sportovní kanál již nebude zařazen pod šéfa zpravodajství.