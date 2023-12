Medicína ztratila na prestiži, proto ji studuje více žen, míní Pafko. Lékařka: Nemyslel to tak

„Já bych označila toto spojení vět pana profesora za úplně nešťastné. Věřím tomu, že to nemyslel jako příčinnou souvislost,“ řekla Lopourová pro iRozhlas. „Feminizace není problém. Problém je, že organizace práce není přizpůsobena tomu, že 72 procent absolventů jsou ženy. Systém je zastaralý, máme 30 let od revoluce a od té doby se mu nikdo nevěnoval. Stále přizpůsobujeme zdravotníky systému, a ne naopak,“ dodala Lopourová.

Emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Pavel Pafko v pátek vyvolal na sociálních sítích silné reakce výrokem, který pronesl během debaty České televize ke krizi ve zdravotnictví.

„Chtěl bych upozornit na jednu věc, o které jsme nemluvili. Medicína ztratila určitou prestižnost ve společnosti. V šestém ročníku na 1. lékařské fakultě, která je největší, je jenom jedna třetina mužů a dvě třetiny žen. Když jsem se ptal v Hradci a v Brně, tak neměli to spočítané, ale říkali, že je tam dvakrát víc holek než kluků. Už to není prestižní. Za nás když jsme byli mladí, znamenalo dostat se na medicínu něco,“ řekl Pafko.

Okamžité reakce se Pafko dočkal od svého kolegy v debatním panelu, bývalého ministra zdravotnictví Martina Bojara. „Dovolte, abych se svým jménem omluvil osmdesáti procentům žen, bez kterých by se české zdravotnictví nepohnulo ani vpřed ani vzad,“ uvedl Bojar. „A upřímně mě mrzí, že zde sedí tři bílí, staří, nebo stárnoucí muži,“ dodal Bojar a narazil tím na výběr hostů do vysílání veřejnoprávní televize.

Podle Lopourové si studium na lékařských fakultách zachovává svou prestiž i v současnosti. „Prestiž studium pořád má, studenti jsou hrdí na to, že se dostali na medicínu, ať už holky, nebo kluci. Řekla bych, že to ale ovlivňuje spíš pracnost školy než ekonomické důvody,“ uvedla Lopourová, která nesouhlasí s tím, že by existovala příčinná souvislost mezi nízkým finančním ohodnocením lékařů a nestudováním mužů na lékařských fakultách. „To, že lékaři mají takto nízké platy, na střední škole ještě nevíte, není to tak známé téma,“ dodala.