Světlana Witowská končí v ČT! „Díky za skvělých 20 let života,“ vzkázala moderátorka

oderátorka Světlana Witowská končí v České televizi, kde působila víc než dvacet let. Od listopadu se rozhodla začít novou etapu, oznámila dnes veřejnoprávní televize bez dalších podrobností na twitteru. Připojila vyjádření Witowské, v němž poděkovala divákům za přízeň, kolegům za skvělých dvacet let života a vedení České televize za důvěru.

„Světlano, děkujeme! Moderátorku Světlanu Witowskou vídali diváci na obrazovkách ČT přes dvacet let. A byla vynikající – nejen v Událostech, Interview ČT24, Událostech, komentářích, ale třeba i při prezidentském duelu. Od listopadu se rozhodla začít novou etapu. Přejeme mnoho úspěchů!“ uvedla televize na svém twitteru.

ČT tak připomněla i skvělý výkon Witowské během moderování předvolebního duelu mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Witowská před dvěma lety oznámila, že z časových důvodů končí v hlavních zpravodajských pořadech ČT, tedy v Událostech a v Událostech, komentářích. Rozhodla se více věnovat rodině a vrátila se k moderování podvečerního pořadu Interview ČT24.

Witowská děkovala divákům i vedení ČT

„Děkuju divákům za přízeň, kolegům za skvělých dvacet let života a vedení České televize za důvěru,“ uvedla nyní v prohlášení Witowská.

V momentě, kdy se stahovala z Událostí a Událostí, komentářů, přitom Witowská v červnu 2020 pro Deník upozorňovala: . „Stojím teď na křižovatce, kam dál. Mám malého syna, kterému bych se chtěla víc věnovat. Už dva roky se část měsíce vracím z práce až v půl dvanácté v noci a chtěla bych to změnit.“

V médiích pracuje Witowská od 90. let. Kromě České televize působila také v televizi Prima, ČTK nebo Mladé frontě Dnes. V roce 2018 získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského.

„Začalo to v roce 1996. Byla to jízda nejdřív osobákem, potom 1. třídou. A stála za to. Díky, moje milá Česká televize,“ poznamenala dnes na twitteru Witowská.

„Bylo skvělý se Světlanou Witowskou pracovat na volebních (super)debatách, prezidentském duelu před pěti lety i na Interview. Tak se těším ještě na těch pár, co nám spolu zbývají,“ uvedl taktéž na sociální síti dramaturg ČT a politolog Kamil Švec.

Dvojnásobná matka

Nyní z televize Witowská odchází úplně. Witowská je partnerkou diplomata a bývalého velvyslance v USA i Rusku Petra Koláře. Z předchozích vztahů má dva syny.

Dříve byla manželkou Roberta Záruby, s nímž má syna Viktora, je také bývalou manželkou generálního ředitele Pražského dopravního podniku Petra Witowského, s nímž má syna Filipa.