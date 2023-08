„Průvan“ v ČT před nástupem nového ředitele: Po šéfovi zpravodajství končí další důležitý muž

Důvody odchodu nejbližších spolupracovníků končícího generálního ředitele Petra Dvořáka se různí. Část uvádí, že pod novým ředitelem Janem Součkem pracovat nechtějí, jiná část zase uvádí, že si na jejich místa nastupující šéf hodlá přivést své lidi. Další členové vrcholného managementu slíbili Součkovi, že vydrží ve funkcích do konce letošního roku, aby mu pomohli překonat počáteční období, ale nechtějí s ním dále spolupracovat.

Kolář se rozhodl odejít na konci září. „Krok jsem diskutoval už s nastupujícím generálním ředitelem. Deset let po boku Petra Dvořáka byla pro mě nesmírně inspirativní doba plná zásadních televizních i společenských proměn, naplněná velmi náročnou prací a novými zkušenostmi. Úspěšná doba, za kterou se podařilo řediteli a jeho managementu naplnit všechny důležité cíle,“ řekl Kolář ČTK. Podle něho se Česká televize stala hlavním partnerem diváků při všech důležitých společenských, politických, kulturních i sportovních událostech a většinu období obsazovala také první místo divácké sledovanosti pořadů a programů. „Věřím, že se v posledním roce podařilo také najít v dialogu s politickou reprezentací způsob financování a rozvoje veřejné služby do dalších let,“ dodal pro ČTK.

Spolu s Kolářem a Šámalem pravděpodobně odejde rovněž vedoucí právního útvaru Markéta Havlová, která je zkušeným tuzemským televizním právníkem a patří mezi největší experty na domácí mediální právo. Další výpovědi se podle zdrojů ČTK z České televize chystají dát ředitelka marketingu Denisa Kollárová, pod kterou spadá i televizní self promotion a sociální sítě, Alžběta Plívová, která vede komunikaci a PR a je klíčovou manažerkou ČT edu, nebo ředitelka personálního útvaru Jitka Tejnorová. Na odchodu je i mluvčí ČT Karolina Blinková nebo manažer programové rady Miloš Zahradník. Spekuluje se i o odchodu ombudsmana ČT Čestmíra Fraňka ke konci roku nebo finančního a provozního ředitele ČT Davida Břinčila.

Naopak podle informací ČTK nadále v ČT zůstává dosavadní šéfredaktor Petr Mrzena, který má být šéfem zpravodajského kanálu ČT24, nebo ředitel programu Milan Fridrich, který má mít pod sebou všechny kanály kromě ČT24.

Novou řídicí strukturu, včetně konkrétních jmen, Souček plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Z dostupných informací je zatím zřejmé, že by svého vlastního šéfa měl mít nově každý program ČT. Oproti současnému stavu má být samostatně vyčleněna digitální divize a rovněž sportovní kanál již nebude zařazen pod šéfa zpravodajství

Kolář do České televize nastoupil v roce 1998 a vystřídal redaktorské pozice v ekonomické a zahraniční rubrice. Od roku 2002 působil v diplomacii jako mluvčí ministerstva, ředitel odboru komunikace a poté jako generální konzul v Austrálii a na Novém Zélandu. V roce 2010 se vrátil zpět do pozice ředitele tiskového odboru za ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Po jeho neúspěšné kandidatuře na prezidenta nastoupil znovu v roce 2013 do ČT, a to do kanceláře generálního ředitele.

Českou televizi čeká na podzim změna v nejvyšším vedení. Novým generálním ředitelem byl počátkem června zvolen ředitel brněnského studia ČT Souček. S 11 získanými hlasy porazil dosavadního šéfa ČT Petra Dvořáka. Souček se funkce ujme 1. října, kdy Dvořákovi skončí druhé funkční období.