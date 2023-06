Končící šéf ČT Dvořák: Odnese si milionovou odměnu. A musí ukázat smlouvy, ale nechce

Končící generální ředitel České televize Petr Dvořák dostane za loňský rok bonus v plné výši 2,4 milionu korun. Radní ČT neodhlasovali jeho snížení na 94,81 procenta, které by odpovídalo splnění jednotlivých hodnoticích kritérií. Pokud rada neschválí snížení bonusu, náleží řediteli odměna v plné výši. Vyplývá to z dnešního jednání rady. Zároveň horní komora parlamentu dnes schválila, že Senát bude od října vybírat třetinu členů rad ČT a Českého rozhlasu.

Při hodnocení mají váhu 70 procent výkonové ukazatele, jako je dodržování rozpočtu nebo minimální zůstatek na účtech, 30 procent je hodnocení od radních. Zatímco výkonovou složku Dvořák splnil na 100 procent, v hodnocení radních uspěl na 82,7 procenta.

Radní také dnes vyzvali Dvořáka k předložení chystaných smluv nad jeden milion korun dozorčí komisi. Ta má zároveň monitorovat předání funkce nově zvolenému generálnímu řediteli Janu Součkovi. Podle Dvořáka je rozhodnutí rady nezákonné. Ve funkci končí 30. září.

Rada vyzvala Dvořáka, aby bezodkladně předložil dozorčí komisi návrhy smluv, které má v úmyslu uzavřít do konce svého funkčního období. Podle předkladatele návrhu radního Ladislava Mrklase rada nechce omezovat pravomoc ředitele, ale chce být informována o jeho krocích.

Podle Dvořáka však usnesení neodpovídá kompetencím rady a není v souladu se zákonem o ČT a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podotkl, že jako statutární orgán ČT musí jednat s péčí řádného hospodáře a ručí svým majetkem, na rozdíl od radních.

Za posledních pět měsíců uzavřela ČT okolo 14 000 smluv a v současné době podle Dvořáka čeká 20 až 30 položek na schválení. Z chystaných smluv zmínil smlouvu o prodloužení vysílacích práv na StarDance nebo prodloužení výroby pořadu Kluci v akci.

Změny ve volbě i počtu radních

Česká televize byla dnes tématem i v Senátu. Ten schválil změnu, podle které bude horní komora parlamentu vybírat třetinu členů rad ČT a ČRo, které nyní obsazuje pouze Sněmovna. Změna má učinit obě veřejnoprávní média odolnějšími vůči politickým tlakům.

Nově mají poslanci v případě Rady ČT vybírat 12 členů a senátoři šest, přičemž počet členů rady kvůli tomu vzroste o tři na 18. Tato nová místa má obsadit Senát do konce letošního roku. Zbývající tři členy má zvolit na místa, která by se uvolnila jako první. Do Rady ČRo má dolní komora volit šest členů a horní komora tři členy. Počet členů rozhlasové rady novela nemění. V případě rozhlasové rady má šest míst, které bude nadále obsazovat Sněmovna, určit los. Všichni nynější členové rozhlasové rady by dokončili svá funkční období, která jsou stejně jako v případě členů televizní rady šestiletá.

Schválení novely Sněmovnou blokovaly po několik měsíců opoziční ANO a SPD, podle nichž je důvodem změn snaha vládní koalice o ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. Odkladem účinnosti novely na říjen odpadlo opoziční podezření, že koalice chce volbu generálního ředitele ČT kontrolovat.