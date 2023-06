Nový šéf ČT Souček pro Blesk: StarDance na obrazovku patří! Dojde na vyšší platy a pořady pro seniory?

Jan Souček se stal novým generálním ředitelem České televize a Blesku sdělil, jaké chystá změny. „Potřeboval bych zjistit víc informací k tomu, co se v týmu v posledních měsících a letech dělo," řekl o pořadu Reportéři ČT. Chtěl by víc řešit kauzy a jejich dopady. Zaměří se na to, proč vedle sebe působí několik pořadů o vaření nebo zahradničení. Na nový kanál by se mohli těšit senioři. Nejdřív ale s pejskem vyrazí k moři...

Jak vás po úspěchu v hlavním městě přivítalo Brno?

Moc mě potěšilo, že kolegové z vedení brněnského studia sledovali tu volbu v přímém přenosu. Když jsme tam seděli, tak mi dokonce poslali moji fotku. Těší mě, že mi fandí lidé z mého bezprostředního okolí v managementu brněnské televize. Jsou to lidé, kteří se mnou kromě mých pozitivních manažerských schopností prožívali i ty slabší chvilky. Dojímá mě to. Ještě včera navečer jsme si byli dát pivo a popovídat si o tom, co bude dál.

Vezmete si s sebou do Prahy někoho ze svých brněnských kolegů?

V tuhle chvíli mám představu o jednom člověku ze současného managementu brněnského televizního studia, kterého bych si chtěl vzít s sebou na Kavčí hory. Včera jsme se o tom bavili, ale definitivní plácnutí ještě neproběhlo. Mám představu i o několika dalších konkrétních jménech, ale logicky oni o téhle mé nabídce zatím nemluvili se svými současnými zaměstnavateli a nadřízenými, takže by bylo netaktické a neslušné, aby se tento můj záměr jejich nadřízení dozvídali z novin.

Plánujete zahájit reformu systému mezd, co si pod tím máme představit?

Je to několik věcí, které spolu souvisí. Ale to jádro spočívá v tom, že dnes v České televizi řadoví zaměstnanci dostávají smlouvy, kde nenároková motivační složka mzdy činí 10 %. V případě, že podávají skutečně dobré výkony, to není příliš motivující. A navíc s těmi 10 procenty se dlouhá léta zachází spíš tak, že jsou vypláceny pravidelně a jen ve chvíli, kdy dojde k nějakému průšvihu, se část té složky sráží. Takže vlastně není motivační, ale sankční. A já bych rád dosáhl reformy toho, jakou smlouvu s novými zaměstnanci uzavíráme a jakým způsobem je nastaven jejich plat.

Můžou tedy zaměstnanci České televize čekat vyšší plat, nebo méně srážek?

Byl bych samozřejmě rád, kdyby zaměstnancům jejich platy stoupaly, protože kolem nás zuří silná inflace. Jsem zastáncem toho, že rovnostářství ve vyplácení mezd nevede k ničemu pozitivnímu. Takže bych byl rád, aby televize měla dostatek financí na dobré ohodnocení špičkových lidí, protože od těch potom můžeme očekávat špičkové výkony. Ale to stejně jako spousta dalších věcí bude souviset s tím, jestli se nám podaří s politiky dohodnout na reformě financování České televize.

Podle vás si třeba Reportéři ČT zaslouží restart. O Otázkách Václava Moravce mluvíte jako o rodinném stříbře televize. Co tedy čeká tyto politické pořady, jaké tam budou změny?

Já jsem o Reportérech mluvil, ale pro mě to byl zatím pohled zvenčí. Neměl jsem možnost se s tím týmem sejít, ale plánuji to v relativně krátké době. Potřeboval bych zjistit víc informací k tomu, co se v týmu v posledních měsících a letech dělo, protože zpráva komise, která se zabývala situací v něm (údajný bossing a sexuální obtěžování ze strany bývalého šéfa pořadu Marka Wollnera – pozn. red.), není veřejná. A neměl ji k dispozici ani širší management televize. Takže až na základě toho, kdy budu mít možnost s tím týmem mluvit, tak bych zpřesnil to, jak si představuju další fungování reportérů.

A co další pořady, jako Otázky nebo třeba 168 hodin?

Pokud jde o 168 hodin nebo Otázky Václava Moravce, to jsou pořady, které dlouhou dobu určují tvář televize. Já jsem už kolegům vzkazoval, že nejdu dělat revoluci, takže předpokládám, že pořady budou procházet standardním dramaturgickým vývojem jako ostatně další publicistické pořady a nečeká je žádná převratná změna směru zacílení.

V olympijských letech je kanál ČT sport druhým nejdražším

Podle vás má Česká televize vysvětlovat, ne bavit. Můžeme čekat omezení lifestylových pořadů, nebo nějaký zpravodajský pořad?

Chci se podívat na strukturu programů s důrazem na to, jakou přidanou hodnotu nám přináší vyšší počet lifestylových magazínů. Budu chtít mluvit s lidmi z vedení programu a vývoje, proč vedle sebe působí několik magazínů zaměřených na životní styl v podobě zahradničení, stavby či vaření. Pokud jde o zpravodajství, představuji si v prvé řadě posílení aktuální publicistiky, tedy pořadů zaměřených na dosledování závažných kauz. To by mohla být jedna z podstatných změn v krátkém časovém horizontu, tedy navýšení publicistických pořadů.

Umíme zpravodajsky velmi dobře pojmenovat, kde se stal problém. Ale už důsledně nesledujeme, jestli ti, kteří u zrodu problému stáli, přijali nějaké změny předpisů nebo změny personální, aby zabránili tomu, že se problém nebude opakovat. Televize vysílala například pořad o infiltracích nebo exekucích. Je to způsob, kterým by ČT měla sledovat důležité zájmy občanů téhle země.

Kolik ročníků by podle vás ještě mělo mít třeba takové StarDance?

To bude záležet na tom, jak moc bude StarDance i do budoucna schopno oslovovat diváky České televize. Zatím se zdá, že diváci StarDance milují, jsou z něj nadšení. Těší se na podzimní ročník, který vlastně bude součástí oslav 70. let České televize. Jsem přesvědčený, že i pořady, jako je StarDance, na obrazovky veřejnoprávní televize patří a tvůrci v tuhle chvíli rozhodně se mým příchodem nemusí cítit ohroženi.

A jak to bude se sportem v České televizi?

Pro mě je diskuze o tom, zda přenosy špičkových utkání mají být v portfoliu kanálu a pořadů České televize součástí debaty, co s televizí dělat, pokud se nepodaří reformovat finance. To byla ta zmínka o tom, že nákupy licenčních práv a sportovní podniky jsou velmi drahá věc.

Česká televize se při nákupu licencí pohybuje na otevřeném trhu, na kterém jsou i naši konkurenti, kteří mají obrovské kapitálové zázemí, a my s nimi přestáváme být schopni držet krok. Pokud bude Česká televize dobře financovaná, jsem přesvědčený, že vůbec nemusíme vést diskuzi, jestli bychom měli nebo neměli nabízet hokejovou extraligu, zápasy národního týmu nebo komfortní servis z olympijských her. Pořád věřím, že se nám podaří dosáhnout politické dohody a navýšit finance v rozpočtu České televize.

A kdyby se to nepovedlo?

Kdyby se to nepovedlo, tak v relativně krátké době roku, nebo dvou se dostaneme do situace, kdy budeme muset s těžkým srdcem hledat úspory. A jako v rodinném rozpočtu se nejdřív díváte na ty největší položky. Zejména v olympijských letech je kanál ČT sport druhým nejdražším z hlediska externích nákladů. Takže i tam bychom v případě nezajištěného financování televize nepochybně museli hledat, čeho se musíme vzdát.

Chtěl byste nastavit nový způsob komunikace s Radou České televize, komunikovat byste chtěl i s politickou reprezentací. Co si pod tím můžeme představit?

Česká televize se nachází v období, kdy komunikace s Poslaneckou sněmovnou a s ministerstvem kultury musí být nepochybně velmi intenzivní. Jde o novou právní úpravu nejen financování České televize, ale i základních podmínek, jak bude v následující dekádě fungovat. Zákon o České televizi vznikal před více než 30 lety. V některých bodech už je hodně překonaný. To si tedy představuji pod zlepšenou komunikací s politickou sférou.

Mimo jiné jsem přesvědčený o tom, že debatu o lepším financování by měla už od počátku doprovázet také debata o atributech veřejné služby, které by případně byly zakotvené v zákoně o České televizi. Nebo v dokumentu, kterému bych po vzoru BBC říkal Charta České televize, a mohl by obsahovat některé krátkodobé akcenty činnosti televize.

Příkladem by mohl být důraz na právní povědomí občanů České republiky, jak se mě ptal jeden z radních, stejně tak důraz na mediální gramotnost nebo na mezigenerační komunikaci. Jsou před námi roky, kdy v zemi bude počet seniorů výrazně růst. Budeme muset hledat způsoby, jak je udržet v aktivním životním stylu, aby pečovali o své zdraví, v opačném případě společnost začne mít podstatné problémy s tím, aby například financovala zdravotnictví.

Návrat ČT 3 a pořady zaměřené na seniory

Můžeme čekat třeba i víc pořadů zaměřených na seniory?

Byl bych rád, pokud to finance umožní, abychom vrátili do hry ČT 3. Nejsem si jistý, jestli se bude jmenovat trojka, to ještě nechme na konzultaci s marketingovými kolegy, ale mimo jiné bych tam rád přinášel pořady zaměřené na seniorní věkovou skupinu a na mezigenerační komunikaci. A byl bych rád, aby trojka přinášela větší podíl premiérových pořadů, než jak tomu bylo.

Před Radou ČT jste uvedl, že nejste zastáncem prodávání obsahu České televize na platformu Voyo, která působí pod Novou. Jak bude vypadat iVysílání, bude například zpoplatněné podobně jako Voyo?

Zastávám názor, že iVysílání by mělo být dostupné těm, kteří platí televizní poplatky. Svým způsobem je vysílání přes televizní poplatek, zakotvený v zákoně, nepřímo zpoplatněné. Tím poplatníkem je tedy téměř každá rodina v téhle té zemi. Nemám představu, že bychom za iVysílání vybírali ještě nějaký další poplatek nad rámec toho zákonného televizního.

Pracujeme na rozvoji iVysílání, interaktivitě, personalizaci nabídky, popřípadě větší intuitivitě. Myslím si, že to diváci poznají v krátké době. Do budoucna budeme iVysílání podporovat ještě větším podílem pořadů, které budou vznikat právě pro tuhle platformu. To je ten jeden z těch mých důrazů na digitální agendu. Digitální agenda, respektive televizní obsah přinášený právě přes tyto platformy, je budoucností televize.

Váš protikandidát, kreativní producent Jan Štern uváděl, že by rád restartoval ČT 2. Inspiroval jste se od něj třeba v něčem?

Já se s kolegou Šternem velmi rád potkám, chtěl bych s ním osobně probrat některé momenty z jeho projektu, přišly mi inspirativní. Sám jsem v projektu psal, že bych rád trochu pročistil dramaturgii jednotlivých kanálů České televize. Některé překryvy mi tam dnes přijdou docela zbytečné, možná to nenapomáhá cílení kanálů. Rád ho pozvu na kávu a až si to vyříkáme, tak z toho třeba i nějaká spolupráce vyplyne.

Plánujete trochu odpočívat, jak volný čas strávíte?

Vím jedině to, že chci odjet odpočívat se psem, kterého mám. Je to kluk z útulku,

a ještě nikdy nebyl u moře. Tak jsem si říkal, že nasedneme do auta a pojedeme někam do Středomoří, protože je to autem dostupné. Vzal bych si pár dobrých knížek, které mi už pár měsíců leží na nočním stolku, ale neměl jsem na ně čas. Vzal bych si muziku, vzal bych si psa na procházky a chvilku bych asi zařadil na telefonu režim letadlo, abych nechal odpočinout psychiku. Přece jenom poslední období bylo trochu napínavé.