Nový ředitel Souček o budoucnosti ČT: Chci nastolit lepší atmosféru. Nováček, zuří Dvořák

Šéf brněnského studia České televize Jan Souček byl ve středu zvolen jejím novým generálním ředitelem. Porazil tak dosavadního ředitele Petra Dvořáka, který funkci vykonával dlouhých 12 let. Souček mluvil o decentralizaci procesů, redukci managementu i jisté zkostnatělosti. Zatím však nezmínil, jak bude vypadat jeho tým. Je tedy otázkou, zda ČT čekají nějaké větší personální obměny. A jak se staví k poplatkům? On sám je pro jejich zvýšení.

Jaký tým s sebou Souček do České televize přivede? V organizační struktuře Souček počítá s redukcí první úrovně managementu o 20 procent. Chce také nastartovat novou úroveň komunikace nejen uvnitř televize, ale i s radou a s politickou reprezentací. Personální otázky chce řešit ještě před nástupem do funkce.

Konkrétní jména členů svého týmu sdělit nechtěl, uvedl však: „Nechávám si to na prázdniny a září. Nejdřív chci mluvit s kolegy ze současného vedení České televize o tom, do jaké míry jsme schopní spolupracovat na věcech, které jsem zařadil do svého projektu. Potom se rozhodnu, jak tým zreformovat,“ řekl Blesk Zprávám.

Otázkou je také budoucí podoba koncesionářských poplatků. „Na to generální ředitel České televize nemá úplně vliv, ale rád bych se také během prázdnin přiřadil k debatě na ministerstvu kultury o přípravě velké novely zákona o České televizi, jejíž součástí jsou i poplatky. Ale netajím se tím, že je mi sympatický německý model. To znamená, že poplatníkem je odběrné místo elektrické energie,“ dodal.

„Poplatníkem je ten, kdo má odběrné místo elektrické energie, respektive rodina. Pokud bych k tomu měl přidat nějakou částku, tak optimální poměr televizního poplatku vůči průměrné mzdě v daném státě je zhruba 0,6 procenta. V přepočtu k dnešní průměrné mzdě v České republice to vychází asi na 230 korun,“ uvedl koncem května pro server Lupa.

„Ale vzhledem k ostatním okolnostem a vývoji cen v Česku teď asi není namístě říct si o takhle komfortní financování. Nemyslím, že by se na tom podařilo najít politickou shodu. Za dobře diskutovatelnou výši poplatku považuji částku okolo 180 korun,“ doplnil posléze. Po svém zvolení poplatky komentovat nechtěl.

Napětí a kostrbatá cesta k cíli

„Napětí bylo cítit u spousty lidí. Koneckonců je to akt, který provádíte jednou za šest let a volíte jednu z nejdůležitějších osobností v České republice,“ shrnul pro Blesk volbu nového generálního ředitele České televize předseda Rady ČT Karel Novák.

„Za mě je to výborný výsledek. Když jsme se na začátku sešli v téhle sestavě, za prvořadý úkol jsme si vytyčili zvolit generálního ředitele. To se podařilo, což považuju za zcela zásadní. Pro někoho se k tomu dospělo možná trochu kostrbatými cestami, je to však logický výsledek zdejšího rozložení sil,“ řekl Blesk Zprávám politolog a člen Rady ČT Ladislav Mrklas. Kostrbatými cestami myslí fakt, že byl ředitel zvolen až ve třetím kole. V předchozích dvou kolech Souček nezískal více než 10 potřebných hlasů.

„Na druhou stranu je pravda, že Jan Souček od prvního kola jasně vedl a Petr Dvořák, lidově řečeno, tahal za kratší konec provazu,“ dodal Mrklas.

Souček o Wollnerovi a zkostnatělosti

Nově zvolený generální ředitel Jan Souček přiznává, že ví o zkostnatělých procesech v televizi. „Na druhou stranu, myslím, že označovat celou Českou televizi za zkostnatělou je přehnané. Tady je obrovská spousta lidí, kteří tu práci dělají s nadšením, a bez toho nadšení by to dělat nešlo. Takové označení televizi křivdí, ale slabá místa vnímám. Stal jsem se generálním ředitelem mimo jiné proto, abych s tím něco udělal,“ přiznal pro Blesk Zprávy.

O jaká slabá místa podle něj jde? „Některé významné klíčové procesy probíhají přes jedno místo. A pokud tahle část České televize nestíhá, tak to blokuje celou řadu dalších lidí. Rád bych celou řadu procesů decentralizoval,“ sdělil.

Proti dosluhujícímu řediteli Petru Dvořákovi vystoupil na jednání Rady ČT její místopředseda Petr Šafařík. Upozornil, že za jeho úřadování došlo v České televizi k některým pochybením. Zmínil mimo jiné kauzu údajného obtěžování kolegyň šéfem Reportérů Markem Wollnerem. Na Wollnera se ptali i neúspěšného kandidáta Martina Konráda.

„Mě se na to nikdo neptal, ale co se týče mého názoru, tohle téma ve vztahu k České televizi nepochybně má svůj význam. Jsem přesvědčený, že nejde jen o individuální selhání. Nemám detailní informace z vyšetřování, to se dovnitř televize nekomunikovalo. Ale pokud je pravda to, co zaznívalo v médiích, že tak dlouho a proti tolika lidem docházelo k útokům sexuálního charakteru nebo k bossingu, tak považuju za krajně nepravděpodobné, že by o tom nevěděl širší okruh lidí. Tím pádem už nejde o osobní selhání a nastala chyba v systému,“ vysvětlil Souček.

Generální ředitel v tomhle případě nepochybně může zakročit, míní. „Je to o přenastavení komunikace uvnitř televize. Je to o atmosféře, ve které máte nebo cítíte podporu. Aby lidé měli odvahu ve chvíli, kdy se něco takového děje, jít a říct o tom problému včas. Tady se ukázalo, že se ten problém řeší několik let poté, co k těm útokům docházelo. Lidé zjevně neměli důvěru v systém uvnitř České televize a problémy byly pojmenovány zvnějšku. Teprve pak byla televize dotlačená k tomu, aby s tím něco udělala.“

K preventivním krokům už podle něj došlo. Klíčové je zaražení problematiky do agendy ombudsmana České televize. „Rád bych zapracoval na zdokonalení interní komunikace. Na nastolení přátelštější, otevřenější atmosféry, která poskytne lidem uvnitř České televize bezpečné hřiště a mantinely pro jejich práci. A ve chvíli, kdy dojde k takovýmhle deliktům, aby skutečně cítili možnost bezpečně se na někoho obrátit.“

Souček také chce co nejdříve rozjet svou vizi digitální zpravodajské platformy. Hovořil o spolupráci s Českou tiskovou kanceláří a Českým rozhlasem. „Jan Souček by chtěl víc nakupovat moderní zahraniční seriály a filmy. To je asi ta nejviditelnější programová změna,“ řekl Blesku mediální analytik Filip Rožánek.

Dvořák: Radní vsadili na nováčka, já mám zkušenosti a respekt

V prvním kole dostal stávající ředitel Petr Dvořák 5 hlasů a Souček 8 hlasů. V kole druhém měl Dvořák 6 hlasů a Souček 9 hlasů. Nakonec v kole třetím hlasovali pro Dvořáka už jen 4 radní, zbylých 11 hlasů připadlo Součkovi. Médiím následně Dvořák řekl, že má oproti Součkovi zkušenost s médii a respekt na mezinárodním poli.

„Jestli si radní řekli, že vsadí na nováčka, který si tohle bude muset budovat od začátku, pak je to jejich rozhodnutí. Nechávám za sebou nějakou éru a myslím si, že se teprve ukáže, jak ta éra byla úspěšná. Je to éra nejdelší, nikdo tady nezůstal dva mandáty jako já. Držím České televizi palce, ať se jí daří,“ řekl pak Dvořák novinářům.

Na dotaz Blesku odpověděl, že do konce mandátu stihne dokončit rozdělané věci. „Otázkou je, jestli po mně rada bude chtít, abych připravil rozpočet na příští rok. Za sebe si myslím, že mi to už nebude příslušet. Doporučil bych kolegovi Součkovi, aby začal studovat finanční výkazy,“ uvedl Dvořák. Ohodnotil také prezentaci Součkova projektu.

„V tom projektu jsem žádné konkrétní plány nenašel, proto mě nemůžou nijak rozčilovat, moc jich tam není. Řada věcí, které prezentuje jako novinky, jsme dávno zahájili. Konkrétně posilování vysílání je projekt, který tady běží třetím rokem. Věci, o kterých říká, že by se měly stát budoucností, se stanou do konce roku, takže bez jeho přičinění,“ sdělil dosluhující ředitel ČT.

Pro Blesk jeho reakci shrnul předseda Rady ČT Novák. „Také jsem před šesti lety kandidoval proti Petrovi Dvořákovi. Myslím si, že kdybych tehdy uspěl, tak by tam byla ta nevraživost také. Nejdůležitější je, aby televize dál normálně fungovala, to rezonovalo i při volbě. Jsem rád, že to nakonec dopadlo a má vedení. Zažil jsem čtyři měsíce bez vedení, odcházejícího Jiřího Janečka a nebylo to úplně nejpříjemnější,“ řekl Novák.

Nová éra České televize?

„Samozřejmě může začít nová éra České televize, protože nový generální ředitel jasně řekl, že není jediný, kdo ji bude formovat, že jsou na tahu z velké části politici. Ti musí rozhodnout o tom, jak bude do budoucna vypadat financování. Na tahu jsou i členové Rady a další důležité skupiny ve společnosti, které musí pomoct generálnímu řediteli definovat, co je vlastně televize veřejné služby,“ řekl o budoucím směřování ČT Mrklas.

„Druhá věc je otázka originality. V poslední výroční zprávě se ukázalo, že daleko méně diváků považuje obsah České televize za originální. To je určitě špatně. Navíc tady zazněla spousta věcí v oblasti vzdělávání, publicistiky, v oblasti posílení nejen regionálního zpravodajství a vůbec pozice regionů ve vysílání a podobně,“ dodal.

Svůj tým lidí zatím Souček jmenovat nechtěl. To si nechává na prázdniny a na září, nejdřív chce mluvit s kolegy ze současného vedení. Proberou, do jaké míry by dokázali spolupracovat na jeho plánech, a pak se rozhodne. Ještě před začátkem mandátu by se chtěl také připojit k debatě o přípravě velké novely zákona o České televizi, která probíhá na ministerstvu kultury.

„Doufám, že moje očekávání naplní a Česká televize bude stále lídrem mediálního trhu. Nemyslím tím, že musí být na prvním místě nebo na druhém, ale že bude vyrábět stejně kvalitní nebo kvalitnější pořady jako doposud. A že si zachová pozici skutečně důvěryhodné instituce,“ řekl Blesku šéf Rady ČT Novák.

Rodilého “Brňáka" teď však budou čekat velké změny i ohledně bydlení. „Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen generálním ředitelem České televize a sídlem České televize je Praha, tak nepochybně budu trávit většinu času tady v Praze. Takže si tady budu muset najít byt," uvedl na dotaz Blesku.