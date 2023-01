Wollner obdržel výsledky šetření kvůli obvinění z obtěžování a šikany! Musí se vyjádřit ještě dnes

Moderátor ČT Marek Wollner, který údajně sexuálně obtěžoval kolegyně a šikanoval podřízené, už dostal písemnou zprávu od vyšetřovací komise. Dnes se k ní má vyjádřit. Zaznělo to ve středu 11. ledna na zasedání Rady České televize. Zpráva interní komise ČT neobsahuje informace, které by mohly vést k podezření, že mohl být spáchaný jakýkoliv trestný čin. Na dnešním jednání rady ČT to uvedl ředitel divize komunikace a korporátních vztahů ČT Vít Kolář. Wollner již dříve obvinění odmítl.

Radu vedl Vít Kolář, který stručně shrnul dění kolem pořadu Reportéři ČT v rámci informací od generálního ředitele. Následovala diskuse, během které bylo řečeno, že tajná komise prý provedla v rámci ČT šetření. Její členy znali jen tři lidé. Dva členové komise prý byli právníci.

Jejich jména nebyla uvedena, aby prý nebyli vystaveni tlaku zvenčí. Management ČT totiž kvůli aféře kolem Marka Wollnera a Nory Fridrichové čelí desítkám dotazů. Anonymní jsou také údaje šetření, které výstupní zpráva komise obsahuje.

Zpráva prý neobsahuje informace o spáchání trestného činu. Na to reagoval člen rady ČT Lubomír Veselý, který se zeptal, proč tedy stáhli Wollnera z obrazovky. Podle Koláře šlo o rozhodnutí Wollnerova nadřízeného Zdeňka Šámala. Má jít o obvyklý postup, jak od redakce odvrátit další tlak, než se šetření uzavře.

„Má Česká televize přehled o tom, kdo jsou těch 13 dam, které to přes advokátní kanceláře chtějí řešit?“ zeptal se také Veselý.

Na to Kolář odpověděl, že nemá detailní informace, kdo vypovídal před komisí, a neví, odkud číslo 13 pochází. Zpráva od komise podle něj neobsahuje žádné jmenné seznamy. Další člen Rady Roman Bradáč zmínil, že jde nejspíš o lidi s vazbou na redakci České televizi, a vznesl téma, zda jim je zajištěna ochrana.

Lubomír Veselý se zmínil o článku na Seznam Zprávách, ve kterém předseda Rady ČT Karel Novák sdělil, že se budou šetřením na zasedání 11. ledna zabývat. Ve stejném článku jsou navíc svědectví popsána jako závažná, označil je tak právník Tomáš Němeček. Kolář ale podle Veselého mluvil, jako by se nic nepřihodilo. „O jakých svědectvích ví, o co se opíral?“ ptal se.

Kolář prý sám vznesl dotaz a odpovědi dostal ze tří směrů. „Mluvil jsem i s Tomášem Němečkem,“ řekl. Chtěl prý vědět víc o pozadí kauzy, ve které podle něj figurují důvěryhodná jména a nelze ji brát na lehkou váhu.

Tomáš Samek se zeptal, zda je tedy šetření uzavřeno. Jediným výstupem šetření totiž má být písemná zpráva, která je ale hotová. Byl také vznesen dotaz na přesný termín, kdy sdělí víc informací i Radě ČT.

Na to Vít Kolář odpověděl, že Wollner obdržel písemnou zprávu a dnes na ni má reagovat. „Byl stanoven termín, kdy je vyžadováno písemné vyjádření pana Wollnera, a to je dnes,“ řekl.

„Pokud máme nějaké výpovědi, dostal prostor i ten, kdo byl osočen, aby se k tomu v obecné rovině vyjádřil, a vyjádří se dnes,“ dodal ještě později Kolář. Doplnil, že ČT nemůže regulovat chování svých zaměstnanců a že ani ti, kteří vypovídali, to neudělali pod přísahou.

Důsledky se určí podle toho, k jak závažnému jednání došlo. Na radě ale zaznělo, že dojde k úpravám interních předpisů, aby se podobné situace eliminovaly. Na základě výsledků šetření by pak měl rozhodnout Wollnerův nadřízený Šámal ve spolupráci s oddělením HR. Pokud by došlo na soudní jednání, mohlo by to trvat i měsíce nebo roky.

Někteří z přítomných se také shodli, že neví, jakou roli v celé aféře může hrát Rada kromě toho, že má právo být informována. „Ve hře je také Nora Fridrichová,“ dodal Vlastimil Ježek. Řekl na to, že média odsuzují Wollnera bez soudu, zatímco Česká televize čeká na šetření. Přestože policie s Českou televizí spolupracuje, prý tak nejedná na základě trestního oznámení, zaznělo na Radě ČT. V souvislosti s aférou už se prý její členové budou vyjadřovat opatrně a vyvaruje se používání přívlastků „závažný“.

„Rada ČT vzala na vědomí informace o stavu šetření stížností na Wollnera a Noru Fridrichovou a žádá generálního ředitele o průběžné informování o vývoji šetření v rámci ČT a zejména pak o seznámení o výsledcích v rámci Rady ČT,“ znělo nakonec stanovisko Koláře. Někteří si postěžovali, že ke znění stanoviska nebyla otevřená diskuse.

Rada ČT na začátku zasedání řešila, jestli aféru kolem Marka Wollnera řešit jako samostatný bod nebo případ řešit v rámci informací od generálního ředitele. Některé z přítomných totiž překvapilo, že byla problematika zařazena mezi informace od generálního ředitele.

Argumentem pro zařazení situace kolem Reportérů ČT jako samostatný bod bylo, že to měl avizovat předseda Rady Karel Novák v médiích, konkrétně pro Seznam Zprávy. Projednávat jako samostatný bod to chtěl zejména Lubomír Veselý, a to i proto, že v médiích byla obvinění označena jako závažná a veřejnost podle něj očekává, že se to bude řešit. „Je to věc, která plní média, angažuje se v tom policie nebo advokátní kanceláře a Rada je tu od toho, aby to vysvětlila,“ sdělil.

„Předseda řekl, že se to bude veřejně projednávat,“ argumentoval také Jiří Šlégr.

Nakonec se o případném zařazení nového bodu týkajícího se Wollnera hlasovalo, většina se ale vyjádřila proti. Situace se tak řešila v rámci informací od generálního ředitele.

Marek Wollner z Reportérů ČT čelí vyšetřování kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování a bossingu, nařkla ho z toho moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová. Následně z bossingu Wollner obvinil ji. Narozdíl od Fridrichové Česká televize stáhla Wollnera z obrazovky.