ČT stáhla šéfa Reportérů Wollnera z obrazovky. Řeší údajný bossing a obtěžování. Mynář: Narážky měl i na Alex

Šéfredaktor reportážní publicistiky ČT zatím nebude dál moderovat pořad Reportéři ČT. Podle serveru Hlídací pes se řeší jeho údajně nevhodné chování na pracovišti, nahlásila jej jedna ze zaměstnankyň. „V souladu s nastavenými pravidly jej začala bez odkladu prověřovat, ustavila tedy komisi složenou z odborníků na právo, HR a řešení stížností, která svoji závěrečnou zprávu dokončila k 22. 12,“ uvedla pro web mluvčí Karolína Blinková. Do vyšetřování se zapojil o ombudsman ČT.

Česká televize začala Wollnerovo údajně nevhodné chování vyšetřovat v prosinci. Jako první respektovaného novináře obvinila bývalá redaktorka pořadu Reportéři Markéta Dobiášová. Vydala článek s titulkem „Pracovní podmínky v redakci Reportérů ČT: Aktivismus, bossing i harašení“.

Za Wollnera se postavila část podřízených, obvinění Dobiášové značili za snahu zdiskreditovat ČT a její aktuální publicistiku.„Jako členové redakcí se chceme ohradit jak proti nesmyslům, že v týmu nebyla chuť investigovat některé kauzy, tak proti osočením, že v redakci panovala toxická atmosféra šikany či sexuálního harašení,“ uvedli v prohlášení.

Wollner pro Blesk Zprávy uvedl, že jde o diskreditační kampaň, která má za cíl jeho likvidaci. „Drtivá většina mých podřízených za mnou stojí, jak už vyjádřila v petici. Jde o diskreditační snahu mých bývalých kolegů, která se hodí politikům, dlouhodobě usilujícím o mou profesní likvidaci. Že do doby vyřešení případu nebudu na obrazovce, považuji za správné rozhodnutí,“ napsal Wollner.

Mynář: Narážky měl i na Alex

Wollnerovo údajně Nevhodné chování popsal i hradní kancléř Vratislav Mynář, podle kterého obtěžoval reportér také jeho manželku Alex, když v ČT pracovala. Řekl to v pořadu Luboše Xavera Veselého. „Když to vezmu z té tématiky sexuálního obtěžování, tak mě to nepřekvapilo, protože jsem před drahnou dobou mluvil se svou paní a mohu říct, i když se to nemá vynášet z domácí kuchyně, že podobné sexuální narážky a návrhy dostávala také ona v době, kdy byla v ČT zaměstnána,“ uvádí Mynář.