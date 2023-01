Další nepříjemné podezření na ČT: Z bossingu obvinili i Fridrichovou! Stojí za tím Wollner

„Dostali jsme podnět upozorňující na chování Nory Fridrichové vůči podřízeným. Standardně, tak jako v každém jiném podobném případě, jej vyhodnocujeme a řešíme postup, jak se mu budeme věnovat,“ sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková pro iDnes. Případ zatím pouze vyhodnocují a stažení Fridrichové z obrazovek tak zatím není na pořadu dne.

Už ve středu zmizel z vysílání také moderátor Reportérů ČT Marek Wollner. Důvod byl stejně jako v případě Fridrichové bossing, oproti své kolegyni je ale Wollner obviněný také ze sexuálního obtěžování. Obvinila ho z toho právě Fridrichová.

Jak uvedla sama moderátorka Fridrichová, obvinit z bossingu jí měl právě Wollner a právě od něj se to prý dozvěděla.

„Podnět podal můj kolega Marek Wollner a přijde mi, že se tím trochu snaží eliminovat potíže, kterým momentálně čelí on sám. Pokud by bylo cokoliv šetřeno, tak jsem připravena na veškerou součinnost. Mám naprosto čisté svědomí,“ řekla serveru.

„To vyplynulo z věci, která se odehrála teď v televizi, a Marek tohle udělal jako reakci. Situace mě mrzí, ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct, moje situace to není,“ dodala Fridrichová.

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Já jsem už pár týdnů dole, dlouho jsem čekal, že to při riziku mého povolání přijde, jen jsem nevěděl jak. No, tak nějak blbě. Ale věřím, že není všem dnům konec. Díky všem za podporu. — marek wollner (@MarekWollner) January 4, 2023

I Wollner poté potvrdil, že podnět proti kolegyni podal právě on. Mezi ním a Fridrichovou podle něj zuří konkurenční boj kolegů a bývalých kamarádů.

„Podal jsem na ni podnět poté, co ona podala podnět na mě. Byla to reakce na to, že mě nechala prověřovat komisí, ačkoliv spolu máme dvacetiletý vztah, u kterého člověk předpokládá, že vás dotyčná zná. Zvlášť, když jsme byli dobří kamarádi a dokázali spolu sdílet dobré i zlé a v těžkých časech jsem ji mockrát podržel,“ uvedl k věci.

Obvinění Fridrichové z bossingu a sexuálního obtěžování považoval za podpásovku. Konzultoval to s jejími kolegy a rozhodl se jí to oplatit stejným způsobem. Prý tím chtěl její kroky zmírnit. Jinak spolu kolegové od počátku konfliktu nemluvili. Wollner si ale postěžoval, že tato situace nahrává politikům, kteří podle něj chtějí, aby oba moderátoři v televizi skončili.