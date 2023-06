Peníze z tomboly loňského festivalu Blesk tlapek pomohly útulku U Šmudliny. Nový dům už roste!

Zatímco letošní výtěžek tomboly, téměř 42 000 korun, věnovali organizátoři Festivalu Blesk tlapek spolku Dočasky De De, loni putovala částka 48 750 korun do tachovského útulku U Šmudliny na rozšíření tamních prostor. Reportérky se tam teď rozjely podívat, jak nová stavba roste.

Už začátkem roku, hned jak opadly mrazy, vybudovali dělníci na přilehlém pozemku základovou desku. „Pár týdnů na to nám přišly cihly, a tak jsme mohli pokračovat dál,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Gabriela Jägerová reportérkám ukázala, co a kde v nové budově bude | Jana Ulrichová

První patro

Nyní už roste hrubá stavba, první patro je téměř hotovo. „Příchozí už díky tomu mohou vidět, jak budova bude vypadat, kolik místností v ní bude,“ řekla Gabriela s tím, že ji navrhovali tak, aby v ní měli všechno, co jim doposud v útulku chybělo. V nové budově bude velký sklad krmení. „Bude tu také veterinární místnost pro pejsky po operacích, fenky po porodu. A hlavně, osm vnitřních vytápěných kotců s průlezy ven, kde budou samostatné výběhy,“ popsala Gabriela.

Stávající kotce nestačí | Jana Ulrichová

Střecha, okna, dveře

Pracovníci útulku by chtěli ještě letos celou stavbu zastřešit. „Do konce roku bychom chtěli pořídit ještě okna a dveře, aby celá budova byla opravdu před zimou zabezpečená a připravená na jaro, na další práce,“ dodala.

Hotovo do tří let

Peníze na stavbu se útulek snaží získat různě, především ale z dobrovolných příspěvků. Na střechu vybrali peníze prostřednictvím sbírky na Doniu. „Momentálně pořádáme pravidelné aukce, kde se snažíme vydělat na okna, dveře a na poplatky za stavební práce. Doufám, že se veřejnost zapojí, protože v aukcích máme krásné věci,“ řekla Gabriela s tím, že definitivně hotovo by mohlo být do tří let.

Stavbu chtějí ještě letos zastřešit | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Zájemci, kteří by chtěli útulku pomoci a podpořit dostavbu azylu, kde najdou domov nejen opuštění psi, ale i kočky a slepice z klecových chovů, se dozví podrobnosti na jejich webu https://www.utulek-tachov.cz/ nebo na jejich facebookové stránce.