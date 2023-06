Mediální expert Filip Rožánek o změně v čele ČT: Dvořák? Ten může odpočívat

Česká televize bude mít od podzimu nového ředitele, Petra Dvořáka vystřídá po dvou funkčních obdobích (a dvanácti letech) Jan Souček. Co to pro veřejnoprávní instituci znamená? Mediální analytik Filip Rožánek Blesku řekl, že změny čeká například v tom, že televize bude aktivnější na internetu. A co podle něj čeká Dvořáka?

Jak očekáváte, že se televize pod Součkovým vedením změní?

„Sliboval, že to nebude revoluce, že to bude spíše evoluce, a že doladí slabá místa České televize. To znamená zejména její přítomnost na internetu, kde by podle Jana Součka měla být výrazně aktivnější, ať už v oblasti zpravodajství nebo třeba původní seriálové tvorby, aby víc oslovovala mladou generaci a aby její pozici neohrožovaly komerční zpravodajské servery. Říkal také, že chce proměnit podobu publicistiky na obrazovkách, konkrétně dával za příklad reportéry ČT.“

Čím podle vás Radu ČT přesvědčil a podaří se mu realizovat jeho vizi do roku 2029?

„Když jsem mluvil s některými radními, říkali, že projekt Petra Dvořáka byl sice propracovaný, ale příliš ambiciózní z pohledu finanční situace České televize. A projekt Jana Součka jim přišel realističtější, přišlo, že líp odpovídá tomu, v jaké kondici Česká televize je a co si může dovolit v těch následujících šesti letech. S tím, že tam jsou nějaké přiměřené novinky, které je zaujaly.“

Víte, kdo konkrétně z radních podpořil pana Dvořáka a kdo ho potopil?

„Myslím, že to docela kopírovalo složení rady tak, jak se měnilo v různých volebních obdobích. Část radních tam usedla v době, kdy bylo u moci ANO a tihle radní byli hodně kritičtí k Petru Dvořákovi. Ve výsledku jich tedy bylo víc než těch, kteří Petra Dvořáka podporují. Myslím si, že by to měl hodně složité bez ohledu na to, jak kvalitní projekt měl, protože zkrátka to naladění části radních vůči němu bylo příliš nepřátelské.“

Dokonce některý z nich mluvil o Dvořákovi jako muži minulosti. Stagnovala ČT pod jeho vedením?

„Určitě nestagnovala. Jeho 12 let ve funkci je spojených naopak s novinkami, s novými nápady, se stálými posuny vpřed. A když se podíváme, jak vypadala Česká televize před jeho nástupem a jak vypadá teď, jsou to dvě prakticky rozdílné televize. Takže určitě to tvrzení o muži minulosti je v podstatě nehoráznost.“

Mandát současného generálního ředitele vyprší ke konci září, máte nějaké informace, kam povedou kroky pana Dvořáka, kde by se mohl uchytit?

Petr Dvořák kromě funkce v České televizi má funkci i v Evropské vysílatelské unii. Takže předpokládám, že tam ještě bude působit do vypršení funkčního období. Nevím, jestli třeba bude hledat nějakou příležitost právě tam pro budoucí uplatnění, ale na druhou stranu on má takovou pozici, že si může dopřát klidně odpočívat a nemusí se nikam aktivně hnát za další kariérou. Nevím, co plánuje.V rozhovorech, tuším, že i pro Blesk, říkal, že nemá žádný plán.“

Jaký je Součkův postoj k poplatkům?

„Říkal, že pokud by se měly poplatky zvýšit tak, aby odrážely inflaci, měly by být někde mezi 180 a 210 korunami, přičemž těch 210 je nereálných politicky. Aspoň těch 180 by projít mohlo. Je to mimochodem víc, než chtěl Petr Dvořák, ten chtěl poplatky zvýšit maximálně na 150 Kč. V tomhle ohledu je Jan Souček ambicióznější a chce hned v létě jednat ještě před nástupem do funkce politiky, vstoupit do kontaktu s ministerstvem kultury jestli by to bylo průchozí a jestli by se to dalo schválit v novele, která se chystá.“

Jak se za něj promění zpravodajství? Někteří Součkovi protikandidáti navrhoval ubrat z něj politiku a přidat zprávy z ekonomiky a zdravotnictví.

„To bohužel nevíme, protože on v tomhle směru příliš konkrétní nebyl. Ve svých vystoupeních i v projektu spíše naznačoval směry, kterými by se chtěl vydat, ale ne, co konkrétně bude dělat. Nechtěl moc karty odkrývat. Takže ohledně zpravodajství se můžeme jenom domnívat, že by třeba do něj chtěl dostat víc problematiky vyloučených regionů, Ústecka, Karlovarska a podobně a témat, jak lidé mimo Prahu žijí.“

Jsou ve vedení ČT lidé, kteří by se s jeho nástupem měli bát o místo?

„Nevím, jestli přímo bát, záleží spíš na tom, jestli budou mít chuť pokračovat. Myslím si, že ano, že k nějakým změnám může ve zpravodajství dojít. Záleží taky na tom, koho konkrétního si Jan Souček přivede jako spolupracovníky do toho nejužšího vedení. Sice říkal, že si přivede nějaké spolupracovníky, ale je v tomto ohledu velmi tajemný, neřekl ani jedno jméno, a to ani po té volbě. Takže opravdu nevíme v tuhle chvíli, s kým se spolupracoval.“

Když pan Souček mluvil o jakémsi spojení sil veřejnoprávních médií, České televize a ČTK a Rozhlasu, v čem to vlastně spočívá?

„Spočívá to v tom, že by všechny ty tři instituce měly mít dohromady jednu mobilní aplikaci, ve které by bylo jejich společné zpravodajství. A že by to tedy podle Jana Součka přitáhlo právě mladé lidi, kteří by si zvykli na zprávy veřejné služby. Ale samozřejmě u každého takového projektu vždycky závisí, jestli se do toho bude chtít Českému rozhlasu a ČTK. Není to jenom rozhodnutí televize.“

Co se týče seriálů, avizoval, avizoval přání přinést více zahraniční tvorby. Na co se třeba může divák těšit?

„Já si myslím, že zrovna tohle Janu Součkovi nevyjde, protože velká světová studia spouštějí vlastní streamovací aplikace, typicky třeba HBO, Disney a podobně a vlastní práva právě na ty lukrativní taháky let. Netflix rozhodně nikomu nic ze své nabídky už neprodá. Stejně tak ta ostatní velká světová studia. Takže otázka zní, když bude tedy nějaký světový hit, kde ho Jan Souček sežene, když mu ho nikdo neprodá?“

Mluvil rovněž o odstranění některých duplicitních pořadů, které to jsou?

„Tím myslel, že v České televizi je hodně pořadů o vaření, zahrádce, hobby a podobně. Dával příklad, že napočítal během jednoho týdne v programu asi 13 podobných pořadů. Takže tohle by se určitě pročistilo a zjednodušilo.“

Jeden z těch kandidátů mluvil o tom, že by chtěl skoncovat, v uvozovkách se švarcsystémem, který v ČT funguje. Fakt to tam tak chodí?

„To je vidět v registru smluv, spousta lidí typicky ze zpravodajství pracuje na IČO, jsou to externisti a na smlouvu. Nejsou to zaměstnanci České televize, objevují se hlasy, že by to být nemělo, že by měli být prostě zaměstnanci a ne externí spolupracovníci. Nicméně Česká televize tuhle cestu zvolila kvůli personálním nákladům, protože už teď má 3000 zaměstnanců a když by měla zaměstnat ještě každého, kdo nějak přispívá do zpravodajství, moderuje a podobně, už by to byla enormní zátěž pro rozpočet.“

Rozpočet a majetky České televize - jaké budou v této věci kroky pana nového generálního ředitele?

„Jan Souček se chce podívat na areál na Kavčích horách, který je ze šedesátých a sedmdesátých let a chce přemýšlet o tom, jestli by se část nedala pronajmout a z těch výnosů by se pak opravil zbytek budov. Protože je pravda, že ty budovy už jsou na hranici životnosti a zcela nevyhovují fungování moderní televize. Ty baráky mají špatnou elektřinu, rozvody a není tam klimatizace, nevyhovuje to prostorově podobně, takže tohle všechno se musí předělat.“

A rozpočet? Dočká se ČT navýšení během ředitelování pana Součka?

„To by mělo ve skutečnosti přijít už mnohem dřív, protože pokud se nevyřeší financování České televize do roku 2025, tak ať už bude u vedení jakýkoliv ředitel a bude slibovat cokoliv, tak bude muset naopak škrtat, škrtat a škrtat…Takže pokud se má řešit financování, tak se bude muset vyřešit nejpozději na závěr příštího roku, aby od roku 2025 už bylo nově nastavené.“