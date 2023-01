Neviděli jste ho? Na Šumpersku se ztratil senior (79), trpí Alzheimerovou chorobou!

Pohřešovaný muž podle policie působí zmateně, hůře se orientuje v čase a prostoru. „Podle doposud zjištěných informací se měl krátce před pátou hodinou ranní pohybovat v okolí nádraží v obci Nový Malín, odkud mohl odejít, případně odjet prozatím neznámo kam,“ uvedla mluvčí.

Senior je vysoký 170 centimetrů, střední postavy, má šedé vlasy a na sobě pravděpodobně lehčí bundu modré barvy. Na hlavě by podle policie mohl mít károvanou čepici podobnou takzvané zmijovce.

Jakoukoliv informaci, která by mohla přispět k vypátrání pohřešovaného, přijme policie na lince 158. Pokud by někdo seniora potkal, měl by s mužem vyčkat na místě do příjezdu policie.