Blesk Ordinace v Písku zvládla 2100 vyšetření za 6 hodin! Haně (59) našli dva nádory

Bylo vedro k zalknutí, slunce pálilo bez přestání po celou dobu, kdy byla Blesk Ordinace otevřená. Přesto se Velké náměstí v Písku zaplnilo a lidé stáli v dlouhých frontách na nejrůznější vyšetření. Našli se i tací, kteří si nechali zkontrolovat vše, co bylo k mání: oči, znaménka, cukr v krvi, plíce, ledviny a mnoho dalšího.

Komu však patří velké díky, jsou zdravotníci. Ti ve stanech vyšetřovali celých 6 hodin za podmínek, o kterých by se jim v jejich klimatizovaných ordinacích ani nezdálo. Přesto, všechna čest, dali to! Zvládli celkem 2100 vyšetření a nikdo si ani slůvkem nepostěžoval. Usměvaví, vlídní, trpělivě vysvětlující – to jsou vaši zaměstnanci, pane řediteli Holane!

Dva nádory musí pryč

Paní Hana Šašková (59) z Plíškovic se o akci dozvěděla z deníku Blesk a přijela si nechat zkontrolovat znaménka. Paní doktorka jí našla 2 bazaliomy. To jsou zhoubné nádory, které jsou méně nebezpečné než melanom, ale je potřeba je nechat odstranit. Paní Šaškovou tato zpráva nerozhodila a s úsměvem slíbila, že se na zákrok objedná.

Pojeďte i k nám

Už podruhé přijela do Písku Jaroslava Pavlíková (68) z Tábora. „Je to senzační akce, nechám se kompletně prohlédnout a mám vystaráno. Proč také nepřijedete k nám?“ ptala se ministra Válka.

Infarktový tlak

Řídí Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách u Milevska a po vyřízení pracovní záležitosti si Pavel Pecháček (66) zaběhl nechat si zkontrolovat tlak. A zdravotnice zvedly varovně prst. Hodnoty byly opravdu vysoké – 189/116. Zda za to mohlo horko nebo náročná manažerská funkce, není jasné. Dávejte na sebe pozor, pane řediteli, vaši svěřenci vás potřebují!

Správně zaléčená cukrovka

Nejen vystoupení Michala Davida přilákalo na písecké náměstí Květu Čarnou (60). „Mám v plánu si nechat zkontrolovat hodnoty cukru v krvi, protože se léčím s cukrovkou,“ řekla Blesku. Pan doktor David Randák ji ujistil, že její hodnoty jsou v pořádku, protože je správně léčena. Po této skvělé zprávě se už paní Květa s neteří Sofií (8) skvěle bavila při koncertu Michala Davida a z plných plic si i zazpívala.

Co zdravotníci odhalili?

1 melanom, 10 bazaliomů, 1 spinaliom. Dalších 41 pacientů museli dermatologové odeslat na další vyšetření, protože jejich mateřská znaménka nebyla v pořádku.

„Znaménko máte v pořádku,“ vyslechla si herečka Agáta Kryštůfková (30) od dermatoložky. | Martin Pekárek

• Více než polovina lidí, kteří si nechali změřit BMI, měla nadváhu a 30 % z nich hodnoty ukazovaly na obezitu.

• Test paměti podstoupilo více než 100 lidí. Čtyři osoby měly s řešením vážné potíže a byly poslány k odbornému přešetření.

• Plíce si nechalo vyšetřit 120 lidí. Ve špatné kondici je mělo 18 z nich. Šlo o chronické bronchitidy.

• Dva pacienty si hned na druhý den objednali nefrologové do své nemocnice. Měli silnou infekci močových cest. Dalším 70 doporučili, ať se objednají na přešetření hodnot v moči. Celkem se nechalo vyšetřit 205 zájemců.

• 350x píchli zdravotníci do prstu, aby lidem vyšetřili hodnoty krevního cukru. Čtyřikrát viděli alarmující hodnoty mezi 14 až 18 mmol/l. Normální hladina glykemie po jídle je 7,5 mmol/l!

• Jeden podvod s nefunkčním a nelegálním doplňkem stravy odhalily písecké lékárnice. Starší pán jim ho do stánku přinesl ukázat. Zaplatil za něj spoustu peněz a uslyšel, že mu léky koupené na internetu jsou k ničemu.

• V zatemněném stánku podstoupilo vyšetření očí 280 lidí. Zdravotnice vyslovily podezření na 17 zelených zákalů, doporučily dovyšetřit ve 31 případech refrakční vady a 10 lidem doporučily navštívit co nejdřív oční.

• Absolutní rekordmanky byly zdravotnice, které vyšetřovaly tlak. Jejích stánkem prošlo 440 lidí! Ve třech případech naměřily extrémně vysoké hodnoty a doporučily pacientům, aby hned druhý den zašli k praktikovi.

Válek doporučil vitamin D

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (63) navštěvuje Blesk Ordinaci poctivě na každé jeho štaci. V Písku doporučil návštěvníkům, aby před nadcházející chřipkovou sezonou užívali vitamin D. A to 3 tisíce jednotek denně.

Co je Blesk Ordinace

Projekt deníku Blesk zaměřený na prevenci zdraví. S pomocí generálního partnera projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a spřátelených nemocnic mohou zájemci absolvovat sérii vyšetření zdarma, bez doporučení obvodních lékařů. Součástí akce je pestrý doprovodný program, zábava pro děti i dospělé a tombola o skvělé ceny. Projekt má dlouhodobou záštitu ministra zdravotnictví.

Velkému zájmu se těšil stánek VZP. | Martin Pekárek

Kde budeme příště?

19. 9. Zlín, náměstí Míru

Už v úterý ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati vyroste na náměstí Míru Blesk Ordinace! Na vaši návštěvu se těší lékaři i hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Připravena je tombola i zábavný program, který zpestří preventivní prohlídku. K nám se objednávat nemusíte!

