Velký start Blesk Ordinace v Písku: Davy zájemců o prevenci »léčil« i Michal David!

Bořek Slezáček krátce po druhé odpolední a Michal David po čtvrté roztančili boky nejednomu návštěvníkovi 4. ročníku Blesk Ordinace. Do rytmu si podupávali i lékaři z Nemocnice Písek, kteří v úmorném vedru šest hodin vyšetřovali ve stanech.

Stovky lidí včera využily možnost nechat se vyšetřit od špičkových zdravotníků. Ve stáncích nemocnic i partnerů Blesk Ordinace bylo plno, lidé se živě zajímali o své zdraví a lékaři vlídně zodpovídali jejich všetečné dotazy.

Třešničkou na dortu pak byla návštěva herců Ordinace v růžové zahradě 2 – Roberta Urbana a Agáty Kryštůfkové. Ve stánku Voyo byla o jejich podpisy a společné fotografie tlačenice.

Eva Decastelo vytáhla z herců Roberta Urbana a Agáty Kryštůfkové i to, co se bude dít s manžely Zachovými v Ordinaci v růžové zahradě 2 dál. Pak už se herci vrhli na focení s fanoušky. | Martin Pekárek

Hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se podepisovaly fanouškům. | Martin Pekárek

Michal David dostal publikum na Blesk Ordinaci do varu. | Martin Pekárek

Kultura s prevencí

Kristina Michálková (72) pojala Blesk Ordinaci jako preventivní a současně společensko kulturní událost. Přišla mezi prvními, kteří si nechali prověřit svůj zdravotní stav. „Už ve 12 hodin jsem byla u prvního stánku. Měla jsem nedávno šaty na ramínka a známá mi řekla, že mám na zádech asi melanom. Paní doktorka mě uklidnila, že to je bradavička. Mám velkou radost,“ poznamenala důchodkyně, která se akce zúčastnila už v loňském roce.

„Letos tu mám sraz se známými. Pojali jsme to jako velice prospěšnou a navíc společenskou událost s kulturním programem. Až zjistíme, jak na tom jsme s tlakem a zrakem, poslechneme si Michala Davida a v cukrárně si dáme zákusek,“ plánovala seniorka.

Kristina Michálková se těšila na Davida a dortík. | Vlaďka Hradská

Podruhé na vyšetření

Stejně jako loni zamířila na písecké náměstí i studentka Lucie Müllerová (27). „Letos jsem šla cíleně na měření diabetu. Uklidnilo mě, že mám relativně normální hodnoty. Mám brýle, tak si nechám ještě vyšetřit zrak a prověřit kapacitu plic. Jestli to bude zase za rok, půjdu opět a ráda,“ dodala vysokoškolačka.

Lucie Müllerová navštívila Blesk Ordinaci již podruhé. | Vlaďka Hradská

Do Písku z Příbrami

Za skvělou preventivní akci pokládá Blesk Ordinaci pod širým nebem i Jan Schmidt (78), který kvůli ní přijel do Písku z Příbrami. „Tlak, cholesterol a cukr mi vyšel dobře. Jsem po vážné nemoci a vím, jak důležitá je prevence. Péči o zdraví rozhodně nepodceňuji a chodím na pravidelné kontroly. Díky tomu stále jezdím na kole, makám na zahradě a sportuji. Oceňuji nápad, je to užitečná věc spojená se zábavou. Co víc si přát,“ poznamenal na adresu projektu senior.