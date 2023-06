Zákeřná komplikace těhotenství ohrožuje matku i dítě: Markéta (42) to zažila dvakrát

Markéta (42) má patnáctiletou dceru a dvanáctiletého syna. Když při prvním těhotenství začala krvácet, vůbec by jí nenapadlo, že jí i dítě ohrožuje závažná komplikace. Časná preeklampsie, jak se stav nazývá, postihuje přibližně tři ze 100 těhotných žen a řada z nich o tomto problému vůbec netuší. Přitom preeklampsie může vést v krajních případech ke smrti rodičky nebo dítěte. Lékaři upozorňují, že na odhalení preeklampsie existuje účinný screening. Ani o tom však mnoho žen neví. Markéta popsala dramatické okolnosti narození svých dětí Blesk Zprávám.

Markéta vzpomíná, jak před 15 let začala v šestadvacátém týdnu těhotenství krvácet. „Okamžitě jsem jela k lékaři, protože jsem se bála, že se něco děje, ale byla jsem ujištěna, že miminko je v pořádku, jen že mi zřejmě praskla žilka na děloze a že mám jen vyšší tlak,“ svěřila se Blesk Zprávám. V nemocnici si ji naštěstí nechali a to zřejmě zachránilo ji i dítě. V té době už před ní lékaři vyslovili podezření na preeklampsii.

„Můj stav se začal zhoršovat v řádu dní. Měla jsem zvýšenou hladinu bílkoviny v moči, otekla jsem v horní polovině těla, hrozně mě bolela hlava. Lékař mi pak řekl, že jsem mohla skončit doživotně na dialýze,“ pokračuje Markéta s tím, že musela porodit dceru předčasně.

Předčasný porod, poškození orgánů i smrt

„Preeklampsie je komplikace těhotenství, která je charakterizována zvýšených krevním tlakem a vysokou hladinou bílkoviny v moči. Jednou z hlavních charakteristik preeklampsie je snížený průtok krve od matky k placentě, což vede k nedostatečnému zásobování dítěte kyslíkem a živinami,“ vysvětluje MUDr. Hana Belošovičová z Gynekologicko-porodnická kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nemoc se objevuje pouze v těhotenství. „Zpočátku se žena může cítit dobře, nic jí nebolí, ale postupně, jak se preeklampsie rozvíjí, tak se objeví bolest hlavy, bolest v oblasti žaludku, problémy s viděním, otoky rukou a otoky nohou,“ popisuje lékařka.

Mezi další komplikace, které může preeklampsie nastávající matce způsobit, kromě předčasného porodu, patří např. poškození ledvin, jater, plíce a srdce, mrtvice, krvácení do mozku a v krajním případě i smrt. Dítě se samozřejmě může narodit s nízkou porodní hmotností a kvůli tomu je ohroženo i na životě.

Markéta: Měla jsem štěstí v neštěstí

Markéta netušila, co preeklampsie je. „Když jsem si o tom četla, velmi mě to vyděsilo. Navíc jsem měla štěstí v neštěstí. Kdybych nezačala krvácet, mohl mě stihnout záchvat preeklampsie doma a mohlo to dopadnout fatálně,“ říká mladá maminka. Vše ale dopadlo dobře, a i když její dcera vážila po porodu 860 gramů, nyní je v pořádku.

„Je pravda, že prvního půl roku jsem byla stále v šoku a bála jsem se o ni, zastavovala jsem během jízdy autem a kontrolovala, jestli dýchá,“ přiznává Markéta, která věděla, že ji stejná komplikace může postihnout i během dalšího těhotenství.

Příčina? Porucha vývoje placenty

Příčina preeklampsie leží již v samotném počátku k těhotenství, kdy nedojde ke správnému „zahnízdnění“ placenty v děloze. Na to, proč přesně k tomuto dojde, zatím většinou odpovědět nelze. Preeklampsii momentálně nelze léčit jinak než porodem. V méně závažných případech lze porod oddálit, ale při těžké preeklampsii je většinou jediným řešením bezodkladně přivést dítě na svět.

Markéta otěhotněla podruhé a tušila, že se preeklampsie může znovu objevit. Projevila se znovu kolem 26. týdne, stav se znovu rychle zhoršoval u ní i u syna. Lékaři naplánovali operaci, ale den předtím ji stihl eklamptický záchvat.

„Cítila jsem velký tlak, nebolelo mě to, měla jsem pocit, že prasknu. Později jsem se dozvěděla, že mi zvětšující se játra utlačovala okolní orgány.“ popisuje dramatické chvíle Markéta, která byla tou dobou naštěstí v nemocnici. Syn se narodil s váhou 660 gramů.

Nyní má Markéta dvě zdravé děti a říká, že by dala vše za to, aby před 15 a 12 lety byla možnost preeklampsii předejít.

Efetivní prevence? Screening

„V této chvíli máme velmi efektivní screening, to znamená vyšetření, které dokáže rozpoznat těhotné, které mají riziko rozvoje preeklampsie,“ upozorňuje MUDr. Belošovičová. Podle ní je ale problém, že ženy často o této možnosti nevědí. „Tento screening není celoplošně zavedený a záleží tedy na samotné mamince a jejím gynekologovi. Ženy by se měly aktivně o toto vyšetření zajímat, lze jej provést v rámci screeningu v prvním trimestru,“ radí lékařka.

Momentálně si ovšem ženy musí screening v prvním trimestru hradit samy a není vždy předem zřejmé, zda bude zahrnovat i stanovení rizika preeklampsie. Cena se screeningu v prvním trimestru se pohybuje okolo 1500 korun, zpětně lze o tuto částku požádat zdravotní pojišťovnu z fondu prevence.

Někteří gynekologové provádějí vyšetření sami, případně doporučí specializované pracoviště, kde screening provádí certifikovaný odborník. Samotné vyšetření je volitelnou součástí kombinovaného screeningu v I. trimestru, který zabere zhruba 20 minut. Zahrnuje krevní test, ultrazvukové vyšetření, měření krevního tlaku a odběr osobní anamnézy. Výsledky vyšetření se zpracovávají pomocí počítačového programu, který vyhodnocuje kromě rizika preeklampsie také pravděpodobnost vývojových vad u plodu.

Pomůže aspirin

Je-li riziko preeklampsie negativní, což tak je u většiny nastávajících matek, dál se o těhotnou ženu stará ošetřující gynekolog běžným způsobem. Vyjde-li výsledek pozitivní, je těhotné jako prevence doporučeno užívání kyseliny acetylsalicylové v dávce 100 mg denně, a to až do 36. týdne těhotenství. „Kyselina acetylsalicylová efektivně snižuje riziko rozvoje preeklampsie, nitroděložní růstové restrikce a tedy i předčasného porodu. Ženy, které jsou ve velmi vysokém riziku rozvoje preeklampsie, je pak vhodné v průběhu těhotenství dále dovyšetřovat,“ vysvětluje MUDr. Jan Přáda, lékař Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Markéta nyní pomáhá maminkám, jejichž miminka se narodí předčasně. Angažuje se v rodičovské organizaci Nedoklubko, která podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická centra. Nedoklubko se také snaží šířit osvětu právě ohledně preeklampsie.

„Moc bych si jako lékařka pro všechny budoucí maminky přála, aby screening v prvním trimestru zahrnující i stanovení rizika preeklampsie byl skutečně populačním screeningem, jako je např. screening karcinomu prsu, a měla ho možnost podstoupit každá těhotná a těhotné s vysokým rizikem měli správnou prevenci této zákeřné komplikace těhotenství“, uzavírá MUDr. Hana Belošovičová.