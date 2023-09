To tu ještě nebylo: První kontrola krkavic v Blesk Ordinaci! A šok s hřebíkem v oku!

Mrtvice, infarkt, selhání ledvin, ischemická choroba dolních končetin – to vše muže způsobit ateroskleróza – kornatění tepen neboli krkavic. A právě tato premiéra - vyšetření krčních tepen - bylo to nejatraktivnější vyšetření ve zlínské Blesk Ordinaci.

Proč? Z několika důvodů. Už jenom výčet závažných onemocnění je děsivý a podle zdravotníků i návštěvníků se na toto sonografické vyšetření čeká i několik měsíců. Tady sice lidé stáli frontu dlouhé minuty, ale co je to proti čekání na termín třeba i čtvrt roku. Vyšetření tepen nakonec odhalilo potíže u 17 lidí.

Zástupce primáře neurologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati MUDr. Petr Procházka návštěvníky velice pečlivě vyšetřoval ultrazvukem a trpělivě všem vysvětloval nebezpečí kornatění tepen. Poprvé se tak stalo, že počet zájemců o toto vyšetření trumfl i počet lidí čekajících na vyšetření znamének.

Vyšetřit krční tepny si u MUDr. Petra Procházky nechal i ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati Jan Hrdý. | Martin Pekárek

Extrémní oční tlak způsobuje slepotu

Hvězdou Blesk Ordinace byla sympatická a usměvavá oční lékařka Tímea Vizváryová. Vyšetřovala zrak téměř bez přestávky šest hodin. Navíc odhalila jeden velice závažný zdravotní problém a svěřila se i s kuriózním úrazem oka.

Paní doktorka Vizváryová s jednou z mnoha vyšetřovaných osob, paní Jarmilou Šiškovou (71). | Martin Pekárek

Pavel Ševčík (46) nepociťoval žádné problémy s očima, jen trochu hůř viděl nablízko. Paní doktorka přímo na zlínském náměstí vyšetřením zjistila, že má extrémně vysoký nitrooční tlak a panu Ševčíkovi hrozí, že onemocní zeleným zákalem. Doporučila mu, aby se co nejdříve objednal do nemocnice do glaukomové ordinace, protože rychlá léčba může pacientovi zachránit zrak. Pan Ševčík slíbil Blesku, že se ozve, jakmile dostane termín a dá vědět, jak probíhá léčba.

Hřebík v oku

Že ani v očních ordinacích není nouze o extrémní případy, potvrdila i doktorka Vizváryová. „Do ordinace přišel pán, který měl v oku zapíchnutý hřebík. K úrazu přišel v práci. Vypadalo to strašidelně, ale ze zdravotního hlediska to nebylo tak hrozné. Sítnice byla v pořádku a poškozený byl jen přední segment čočky, která se bude brzy implantovat,“ dovyprávěla téměř hororový příběh ze své ambulance lékařka.

700 tisíc na pódiu, 5 milionů celkem

Rakovina je nemoc, kterou si nikdo nepřeje procházet. Když už se to stane, pacient chce dostat odpovídající léčbu v příjemném a důstojném prostředí. A právě zlínskou nemocnici takto dlouhodobě podporuje nákupem vybavení Marek Šikula, zakladatel projektu Pomáháme onkologii.

„Chceme, aby onkologie přestala být tabu, protože onemocní každý třetí, ne-li druhý člověk. Nemáme ambice kupovat drahé přístroje, to není naše úloha. Zajišťujeme peníze, abychom zvýšili komfort pacientů během velmi náročné a nepříjemné léčby,“ vysvětlil pan Šikula. Přímo na pódiu věnoval řediteli nemocnice Janu Hrdému šek na 700 tisíc korun. Za celou dobu spolupráce už je to celkem 5 miliónů.

Pan Šikula pomáhá zlínské nemocnici už od roku 2016. | Martin Pekárek

Sumář Blesk Ordinace

Oční

Počet vyšetřených: 120

Odesláno k dalšímu ošetření: 21 – 18 vyšších očních tlaků, 1 potvrzený šedý zákal, 1 zelený zákal, 1 šilhání dítěte Hodně maminek na mateřské, které nebyly 4 roky u očního lékaře, vidělo rozmazaně…

Plicní

Počet vyšetřených: 130

Odesláno k dalšímu vyšetření: 4 (snížená kapacita plic)

Kožní

Počet vyšetřených: 271

Odesláno k dalšímu vyšetření: 8, odhaleny 2 melanomy, 2 bazaliomy

Kornatění tepen

Počet vyšetřených: 131

Odesláno k dalšímu vyšetření: 17

Diabetes

Počet vyšetřených: 310

Odesláno k dalšímu ošetření: 21 • Šestiletému dítěti byla naměřena hodnota 8,1. Bylo hned objednáno do diabetologické ambulance, aby se vyloučilo podezření na cukrovku 1. typu • Okamžitý zásah: Jednomu z návštěvníků musel být podán hroznový cukr, měl naměřenu velice nízkou hodnotu jeho hladiny – 3,8

Měření tlaku

Počet vyšetřených: 350

Odesláno k dalšímu ošetření: 12 Extrémní hodnoty: 21

Obezita: 28

Lékové poradenství : Počet konzultací: 100

Počet konzultací: 100 Centrum léčby závislostí: Počet konzultací: 6

Počet konzultací: 6 Dárcovství krve a vyšetření krevních skupin: Počet vyšetřených: 69

Celkový počet vyšetřených osob: 1570

Nezapomínejte na prevenci: Přijeďte se vyšetřit do Brna

Třetí zastávkou letošní Blesk Ordinace je znovu Brno. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny a partnery projektu budou moci Brňané už potřetí na náměstí Svobody zkontrolovat své zdraví! Brány Blesk Ordinace se otevřou 26. září v pravé poledne. Těšíme se na vás!

