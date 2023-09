Blesk Ordinace ve Zlíně nabídla nová vyšetření a bodovala: Premiéra na jedničku!

Ředitel nemocnice Jan Hrdý přiznal, že to, čeho si na své nemocnici nejvíc váží, jsou zdravotníci. „Jsou to srdcaři a dělají svou práci s láskou,“ uvedl. Bylo vidět, že své zaměstnance zná, atmosféra na náměstí byla skvělá a srdečná.

Zlínská nemocnice se stala partnerem Blesk Ordinace letos poprvé a v nabídce vyšetření si pro návštěvníky připravila i premiérové vyšetření kornatění tepen. „Na vyšetření krkavice se čeká několik měsíců, tady je sice fronta, ale jde to neuvěřitelně rychle,“ pochvalovali si Zlíňané.

Tepny si nechala zkontrolovat i redaktorka Blesku Slávka Červená. | Martin Pekárek

K návštěvníkům promluvil ředitel zlínské nemocnice Jan Hrdý | Martin Pekárek

Krkavici mi vyšetřili poprvé

Marie Hanzelková (73) ze Zlína využila vyšetření kornatění tepen poprvé v životě. „Dosud jsem na tom nikdy nebyla a trochu jsem měla strach, protože vím o případu, kdy paní z Valašska měla tzv. krkavice ucpané, dostala mrtvici a nebylo jí pomoci,“ vyprávěla. „Dopadla jsem dobře. Pravou mám v pořádku, na levé jsou už změny, pan doktor mi doporučil za rok kontrolu. Tuto akci proto považuji za skvělou z preventivních důvodů,“ dodala.

Paní Hanzelková čekala na vyšetření kornatění tepen. | Slávka Červená

Není to na jedničku, ale…

Jarka Motýlová (70) vyčkávala na plicní vyšetření. „Bohužel kouřím a nedaří se mi přestat. V mládí to bylo jen sem tam, ale pět let kouřím tak 10 denně. Špatně se mi dýchá a mám vysoký tlak,“ přiznala. Podle ní je Blesk Ordinace super nápad. „Škoda, že tu není něco i na paměť,“ smála se. Po vyšetření se usmívala dál. „Není to prý na jedničku s hvězdičkou, ale plíce jsou v dobrém stavu. Jsem šťastná. Problém může prý být i od srdíčka,“ řekla paní Jarka, která využila i stánek k odvykání kouření.

Jarka Motýlová (70) podstoupila plicní vyšetření. | Slávka Červená

Pomohly bonbony v kapse

Z moravsko-slovenské hranice, ze Starého Hrozenkova, schválně přijel na vyšetření plic Bohumil Antal (67). „Slyšel jsem to v rádiu a četl na internetu. U lékaře čekáte několik měsíců, tady půl hodiny. Super. V mládí jsem hulil tvrdé Sparty a Startky. Roky přibývají, začal jsem kašlat a cigára jsem zahodil. Ale ruce byly naučené, i moje huba. Tak jsem si dal do kapsy bonbony, a když to na mě přišlo, začal jsem je cumlat a přemohl jsem to,“ líčil. „Tak jsem v pořádku. Mělo by se to konat každý rok. Hlavně pro kuřáky,“ konstatoval.

Jedno znaménko si nechá odstranit

Eva Dolinová přijela z Uherského Hradiště. Obávala se, zda nemá nebezpečná znaménka. „Uvítala jsem tuto možnost. Mám hodně znamének. Jedno znaménko nemá sice znaky melanomu, ale je hraniční a lékařka mi doporučila ho z preventivních důvodů odstranit. Mám se objednat na kožním. Tak to hned udělám. Akce je úžasná, odpadá administrativa, jde to docela rychle,“ konstatovala.

Eva Dolinová si nechala zkontrolovat znaménka. | Slávka Červená

Pořídím si brýle do auta

„Myslím si, že bych měla mít brýle. Mám pocit, že zrak se mi zhoršil,“ řekla Věra Doležalová (51) z Přerova. „Hodně jezdím v autě a za šera to už není ono. Chci vědět, jak na tom jsem,“ pokračovala. Nemýlila se. Lékařka jí brýle do dálky doporučila. „Vydám se oči přesně proměřit a pořídím si brýle do dálky do auta,“ řekla.

Dvě krásné a skvělé herečky Ordinace v růžové zahradě 2 – Sabina Rojková a Rosalie Malinská – přijaly patronaci nad zlínskou Blesk Ordinací. | Martin Pekárek