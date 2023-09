„Ročně na něj umírá 3 500 pacientů,“ řekl přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ) Igor Kiss.

Rakovinu tlustého střeva přitom lze přežít. Klíčové je přijít včas na kolonoskopii. „Více než 50 procent pacientů přichází, bohužel, pozdě, ve třetím a čtvrtém stadiu choroby,“ dodal přednosta Kiss.

Navzdory tomu, že lékaři občany nad 50 let na preventivní kolonoskopická vyšetření adresně zvou. V prvním zachyceném stadiu karcinomu přitom podle brněnských specialistů přežije dalších pět let 90 % pacientů. Ve třetím stadiu už jen 60 % a ve čtvrtém pouze 10 procent.

Umíme rakovinu léčit

Muži jsou tímto typem rakoviny postiženi častěji než ženy. „Nemoc postihuje především lidi ve vyšším věku, začíná se však projevovat už kolem 45. až 50. roku života,“ shodují se onkologové.

Dobrou zprávou je, že díky národnímu programu screeningu pacientů, zahájenému před 23 lety, se Česká republika dostala v úmrtnosti na rakovinu konečníku a tlustého střeva z 3. místa na světě na 21. příčku. Nechala před sebou přitom řadu rozvinutých zemí.

Ročně přibývá v Česku 7 000 pacientů, umírá 3 500 z nich. S nádorem v některé ze čtyř fází současně žije asi 58 000 lidí.

Kolonoskopie odstraní polypy

Primář Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu Jan Trna tvrdí, že kolonoskopie není strašákem. Jako jediná navíc umožňuje nejen diagnostiku, ale většinou také odstranění polypů, ze kterých by nádor mohl vzniknout.

„Je přitom důležité, aby pacient byl vyprázdněný. Dlouhé lačnění před vyšetření přitom není moc vhodné, lepší je bezezbytková dieta,“ zmínil.

Jak probíhá vyšetření?

Pacient musí být vyprázdněný, aby lékaři viděli uvnitř vše potřebné. „Den předtím musí člověk vypít vyprazdňovací solné roztoky, což je pro mnoho lidí horší než samotné vyšetření, které trvá asi 15 minut,“ popisuje Trna.

Na oddělení sestřičky převléknou pacienta do takzvaných kološortek. „Což jsou kraťasy s otvorem vzadu, píchnou injekci, která člověka polouspí, že si ani vyšetření moc nepamatuje. Pak zavedeme do konečníku ohebnou sondu s kamerkou. Vyšetření není úplně příjemné ale zdaleka není tak hrozné, jaká je jeho pověst,“ dodává primář.

Rizikové faktory

Vrozené či zděděné genetické dispozice mohou za nádor konečníku a tlustého střeva jen v 6 procentech. Zásadní je životní styl – a to i po generace sdílený v rodinách.

„Hlavní rizikovými faktory jsou kouření, konzumace červeného masa, uzenin, obezita, pití alkoholu, ale i cukrovka 2. typu, ulcerózní kolitida nebo cystická fibróza,“ tvrdí ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Zbytečná úmrtí a jak jim předejít

Nejhorší rakovina je ta, která vznikla zbytečně, tvrdí lékaři. „Dvěma třetinám úmrtí by se dalo zabránit, pokud bychom dodržovali jednoduché zásady zdravotního stylu. Tedy držet body mass index pod 27,5, jíst zeleninu a vlákninu, týdně se středně intenzivně hýbat alepoň 150 minut nebo se pohybovat 30 minut intenzivní denně,“ vypočítal onkolog Marek Svoboda.

„Další třetině umrtí by se pak dalo předejít, kdyby se většina našich občanů starších 50 let zapojila do screeningu kolorektálního karcinomu,“ uzavřel šéf Masarykova onkologického ústavu.