Blesk Ordinace s Nemocnicí Most už v úterý: Tady učili operovat Cvacha i primáře Sovu!

Seriál Nemocnice na kraji města je úzce spjat s nemocničním areálem v severočeském Mostě. Herci se do nemocnice jezdívali »učit«, aby působili na obrazovce co nejvěrohodněji. Sem také autor seriálu Jaroslav Dietl přivedl oba představitele primáře Sovy – Karla Högra a po jeho náhlé smrti Ladislava Chudíka.

V roce 1977, kdy se seriál natáčel, se lékaři s tvůrci a herci často potkávali. A mnozí lékaři na tehdejší dobu dlouho vzpomínali. Na ARO chodili Josef Vinklář – seriálový Cvach a Jana Štěpánková coby anestezioložka doktorka Králová.

Štrosmajer měl vzor

Pamětníci také přiznávají, že postava doktora Štrosmajera, kterého hrál Miloš Kopecký, byla napsána podle doktora Šmrhy. Sice to byl gynekolog, ne ortoped, ale byl to prý neskutečně vtipný člověk, který uměl skvěle glosovat situaci, jak medicínskou, tak společenskou. Mnohdy ne zcela publikovatelnými výrazy. A stejně jako na seriálového Štrosmajera vzpomínají na jeho údajný předobraz v té skutečné mostecké nemocnici v dobrém.

Štěpánková umí

Že herci měli v mostecké nemocnici skutečně dobré učitele, dokládá současný primář ARO MUDr. Miroslav Peleška, který jako divák pochopitelně pozoroval Janu Štěpánkovou v roli anestezioložky. „Tu dýchací masku nasazuje opravdu správně. A některé přístroje, co se v seriálu objevují, si ještě pamatuji z dob, kdy jsem začínal,“ říká lékařský specialista, který pracuje na oddělení přes třicet let a v jeho čele stojí osmnáct roků.

Primář ARO Nemocnice Most MUDr. Miroslav Peleška | Archiv Nemocnice Most

