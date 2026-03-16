Tragická smrt slavného výrobce hraček! Davida zničily dluhy
David Strang (†52), extravagantní výrobce hraček si po několik desetiletí žil svůj sen. Ten se mu začal hroutit pod rukama v roce 2024, kdy jeho úspěšné podnikání začalo krachovat. Trpěl nespavostí, stresem a denními sebevražednými myšlenkami. Nakonec bezvýchodnou situaci neunesl a rozhodl se vše řešit tím nejhorším způsobem.
David Strang (†52) byl extravagantní podnikatel, který se živil výrobou hraček a vybudoval si úspěšný byznys. Od obřích skákacích míčů po bumerangy. Jeho hračky milovaly miliony dětí po celém světě. Produkty byly k dostání ve věhlasných obchodech jako Hamleys, Walmart, Sports Direct nebo na Amazonu.
Nezvaný host
Strang se také proslavil poněkud svérázným koníčkem. Byl mistr v dostávání se na prestižní akce jako Oscary, BAFTA nebo Brit Awards bez pozvání, kde se nechal fotit s hvězdami jako Halle Berryová, Kate Hudsonová nebo Tom Jones. Jednou se dokonce dostal na večírek u popové hvězdy Prince.
Strang založil firmu Wicked Vision už ve 26 letech a po dvacet let se těšil obrovskému úspěchu. V srpnu 2024 si Strang uvědomil, že je podnik v problémech. Vzal si osobní půjčky na rozšíření firmy, které nemohl splácet, a hrozil mu bankrot. Sestra Vikki Seatonová uvedla pro deník Daily mail, že se jeho duševní stav od té doby rapidně zhoršoval.
Život snů se mu zhroutil
David Strang, který až do září 2024 neměl žádné psychické problémy, se postupně propadal do hluboké deprese a neunesl tlak kvůli obrovským dluhům. Nespavost, extrémní stres a sebevražedné myšlenky vyústily v návštěvu krizového centra, kde přiznal, že neví jak dál. Přestože chvílemi to vypadalo, že se jeho stav zlepšuje, 21. dubna 2025 se rozhodl nadobro ukončit život a vrhl se pod vlak. U jeho těla byly nalezeny klíče, pas, notebook, mobil a téměř dvě stě tisíc korun.
V závěti, kterou nechal u jednoho ze svých nejlepších přátel, uvedl, že přátelé mají uspořádat „oslavu plnou zábavy a smíchu“. Nikdy se neoženil, neměl děti a veškerou energii zasvětil svému neobvyklému koníčku.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
