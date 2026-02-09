Sestry (†12,†14,†16) posedlé Koreou spáchaly sebevraždu kvůli mobilům: Mrazivý vzkaz tátovi!
Jak nebezpečná může být závislost dětí na telefonu, ukazuje smutný příběh z Indie. Tam se z balkonu vrhly vstříc temnotě tři sestry, protože jim otec zabavil telefon. Nyní vyplouvají na povrch další šokující informace.
Dívky posedlé Jižní Koreou a vším, co souvisí s jejich kulturou, zašly tak daleko, že se prakticky neodlepily od telefonů. Pakhi (†12), Prachi (†14) a Vishika (†16) z předměstí Nového Dillí žily izolované a odmítaly chodit do školy.
Nebezpečná online hra
Zdrcený otec popisoval, jak si dívky změnily jména, identitu, odmítaly indickou kulturu a jídlo. Zabavil jim tedy telefony a myslel si, že bude klid. Závislé dívky nezvládly bez online světa ani den a skočily z devátého patra. Jejich výkřiky byly prý tak hlasité, že probudily rodiče i sousedy. Když rodiče vyrazili dveře, bylo už pozdě, informuje deník Daily Mail.
Smrt sester otřásla Indií a vyvolala nepříjemné otázky pro rodiče po celém světě, protože se objevily obavy, že byly zapojeny do online hry, která hráče nabádá ke stále nebezpečnějším úkolům. Dívky prý hrály korejskou hru „We are not Indians“, která vyzývá děti k plnění úkolů, včetně sebepoškozování. Hra funguje tak, že neznámý člověk kontaktuje dítě přes sociální sítě, předstírá přátelství a lásku a postupně mu dává stále nebezpečnější úkoly. Pokud dítě neposlechne, je mu vyhrožováno.
Posedlost Koreou
Našly se také osmistránkové poznámky v deníku, které odhalují nebezpečnou posedlost východoasijskou zemí a kde dívky fanaticky adorují korejskou kulturu.„Tati, promiň, Korea je náš život, je to naše největší láska. Ať řekneš cokoli, nemůžeme se toho vzdát. Takže se zabijeme,“ bylo napsané v deníku.
Řešíte i vy závislost na mobilním telefonu? Nebojte se požádat o pomoc odborníky! Národní linka pro odvykání (800 350 000) bezplatně ve všední dny 10 až 18 hod. Dětská linka bezpečí (116 111) a Linka pro rodinu a školu (116 000) zcela zdarma (i bez kreditu) nonstop (24/7).
