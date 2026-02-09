Sestry (†12,†14,†16) posedlé Koreou spáchaly sebevraždu kvůli mobilům: Mrazivý vzkaz tátovi!

Sestry skočily z balkonu kvůli zabavenému telefon
Sestry skočily z balkonu kvůli zabavenému telefon
Nishika (†16) skočila z balkonu se dvěma sestrami
Pakhi (†12) skočila z balkonu se dvěma sestrami
Prachi (†14) skočila z balkonu se dvěma sestrami
Autor: avi - 
9. února 2026
14:56

Jak nebezpečná může být závislost dětí na telefonu, ukazuje smutný příběh z Indie. Tam se z balkonu vrhly vstříc temnotě tři sestry, protože jim otec zabavil telefon. Nyní vyplouvají na povrch další šokující informace.

Dívky posedlé Jižní Koreou a vším, co souvisí s jejich kulturou, zašly tak daleko, že se prakticky neodlepily od telefonů. Pakhi (†12), Prachi (†14) a Vishika (†16) z předměstí Nového Dillí žily izolované a odmítaly chodit do školy.

Nebezpečná online hra

Zdrcený otec popisoval, jak si dívky změnily jména, identitu, odmítaly indickou kulturu a jídlo. Zabavil jim tedy telefony a myslel si, že bude klid. Závislé dívky nezvládly bez online světa ani den a skočily z devátého patra. Jejich výkřiky byly prý tak hlasité, že probudily rodiče i sousedy. Když rodiče vyrazili dveře, bylo už pozdě, informuje deník Daily Mail.

Smrt sester otřásla Indií a vyvolala nepříjemné otázky pro rodiče po celém světě, protože se objevily obavy, že byly zapojeny do online hry, která hráče nabádá ke stále nebezpečnějším úkolům. Dívky prý hrály korejskou hru „We are not Indians“, která vyzývá děti k plnění úkolů, včetně sebepoškozování. Hra funguje tak, že neznámý člověk kontaktuje dítě přes sociální sítě, předstírá přátelství a lásku a postupně mu dává stále nebezpečnější úkoly. Pokud dítě neposlechne, je mu vyhrožováno.

Posedlost Koreou

Našly se také osmistránkové poznámky v deníku, které odhalují nebezpečnou posedlost východoasijskou zemí a kde dívky fanaticky adorují korejskou kulturu.„Tati, promiň, Korea je náš život, je to naše největší láska. Ať řekneš cokoli, nemůžeme se toho vzdát. Takže se zabijeme,“ bylo napsané v deníku.

Řešíte i vy závislost na mobilním telefonu? Nebojte se požádat o pomoc odborníky! Národní linka pro odvykání (800 350 000) bezplatně ve všední dny 10 až 18 hod. Dětská linka bezpečí (116 111) a Linka pro rodinu a školu (116 000) zcela zdarma (i bez kreditu) nonstop (24/7).

Sestry skočily z balkonu kvůli zabavenému telefon
Sestry skočily z balkonu kvůli zabavenému telefon
Nishika (†16) skočila z balkonu se dvěma sestrami
Pakhi (†12) skočila z balkonu se dvěma sestrami
Prachi (†14) skočila z balkonu se dvěma sestrami

Video  Influencer chce být stoprocentní Korejec. Podstupuje miliónové plastiky a teď i zmenšení penisu!  - Instagram.com/londonoli
Video se připravuje ...

 

 

Témata:
sebevraždamobilní telefonsebepoškozováníonline hraIndieJižní KoreakulturazávislostKorea
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Peče celá země opustila Lenka: Maršálek beze slov!
Peče celá země opustila Lenka: Maršálek beze slov!
AHA.cz
Retro vztahy: Prozvánění, smajlíky a hlasovka. Jak vypadala láska v době tlačítkových telefonů?
Retro vztahy: Prozvánění, smajlíky a hlasovka. Jak vypadala láska v době tlačítkových telefonů?
Dáma.cz
Nejsladší Valentýn: 4 luxusní dorty a koláče, kterými řeknete &#039;miluju tě&#039; beze slov
Nejsladší Valentýn: 4 luxusní dorty a koláče, kterými řeknete 'miluju tě' beze slov
Maminka.cz
Péče o rodiče ve stáří není samozřejmost. Co rozhoduje o tom, zda ji rodina zvládne?
Péče o rodiče ve stáří není samozřejmost. Co rozhoduje o tom, zda ji rodina zvládne?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Nejlevnější mladoboleslavský elektromobil je tu. Škoda Auto uvede Epiq v prvním pololetí
Nejlevnější mladoboleslavský elektromobil je tu. Škoda Auto uvede Epiq v prvním pololetí
E15.cz
Zlatý hattrick a pryč z Her? Ledecká: Kdo to rozhoduje, je hloupý. Radši přidáte zasr... videohry?
Zlatý hattrick a pryč z Her? Ledecká: Kdo to rozhoduje, je hloupý. Radši přidáte zasr... videohry?
iSport.cz
Verbální trus Jaroslava Foldyny: Tolik Ukrajinců jako na Staromáku bylo v Praze naposledy v roce 1968
Verbální trus Jaroslava Foldyny: Tolik Ukrajinců jako na Staromáku bylo v Praze naposledy v roce 1968
Reflex.cz
Rajčata na pizze původně vůbec nebyla. Důvod je docela prostý
Rajčata na pizze původně vůbec nebyla. Důvod je docela prostý
Lidé a země