Lenka ubodala Štefana 20 ranami: Pak si šla do hospody zakouřit

Lenka pobodala svého staršího přítele.
Lenka pobodala svého staršího přítele.
Lenka pobodala svého staršího přítele.
Štefan si prý rád vypil.
Policie byla na místě činu celý den.
Autor: avi 
16. března 2026
11:30

Šokující vražda otřásla klidným městečkem Ilava na Slovensku. Lenka (29) měla brutálně ubodat svého přítele Štefana (†54). Po činu byla prý pod vlivem drog nebo alkoholu. Odmítala mluvit a zvracela. Sousedé vzpomínají na nebohého muže jako na hodného člověka. Lence hrozí až 20 let vězení.

Poklidné městečko Ilava na Slovensku zasáhla obrovská tragédie. Ve čtvrtek ráno zavolala 29letá Lenka na policii, že doma našla svého přítele Štefana (†54) ležet v tratolišti krve. Během čekání na příjezd policie a záchranných složek šla do místní hospody pokuřovat cigaretu. Po činu prý byla nervózní a odmítala komunikovat s novináři. Teď vyšly najevo hrůzné detaily.

Mohl za to alkohol?

Štefana měla pobodat údajně ona. A to brutálním způsobem. Nebohý muž utrpěl asi dvacet bodných ran na zádech a zemřel obzvlášť trýznivou smrtí. Po incidentu měla být Lenka zřejmě pod vlivem drog nebo alkoholu a zvracela, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ podle svědectví sousedů.

Na místě zasahovali policisté, kteří celý prostor kolem domu uzavřeli. „Přijeli brzy ráno a zůstali tu až do večera kolem osmé, celá ulice byla oplocena policejními páskami,“ popsala situaci majitelka nedaleké provozovny. Otřesení sousedé Štefana popsali jako dobrého člověka, který rád pomáhal, ale měl holdovat alkoholu.

Hrozí jí až 20 let za mřížemi

Vyšetřovatel kriminální policie Krajského ředitelství v Trenčíně následně vznesl obvinění z obzvlášť závažného zločinu vraždy a podal podnět k jejímu vazebnímu stíhání. Hrozí jí až 20 let vězení. Místní tvrdí, že Lenka měla dvě děti, jedno skončilo v adopci a o druhé se stará její matka.

Lenka pobodala svého staršího přítele.
Lenka pobodala svého staršího přítele.
Lenka pobodala svého staršího přítele.
Štefan si prý rád vypil.
Policie byla na místě činu celý den.

