Neprávem odsouzení vězni: Popravený hoch i svoboda po 35 letech
Podle odhadů různých studií i několik procent věznů sedí za mřížemi neprávem. Ačkoliv se někteří nevinní lidé svobody nakonec dočkali, mnozí další už takové štěstí neměli. Toto jsou ty neotřesnější případy soudních omylů. Smrt na elektrickém křesle i svoboda po 35 letech!
1.Čtrnáctiletého poslali na křeslo
Když Geoge Stinneyho v roce 1944 popravovali, musel sedět na stohu telefonních seznamů – křeslo bylo pro chlapce (14) příliš velké. Trest smrti dostal za dvojnásobnou vraždu dvou dívek, které někdo ubil. George a jeho sestra byli den před tím viděni, jak se s nimi baví. Den po nalezení jejich těl byl George zatčen a vyslechnut bez právníka.
Tři měsíce nato, bez možnosti odvolání, byl George popraven na elektrickém křesle. V roce 2014 došlo k obrovskému zvratu. Po přehodnocení všech důkazů soud rozhodl, že hoch byl nevinný. Porota v době vyšetřování ignorovala chlapcova ústavní práva.
2.Strach z policie ukončila oprátka
Timothy Evans skončil za údajnou vraždu své ženy a dcery na oprátce v roce 1950. A to i přestože na svou obranu poskytl alibi. Ve skutečnosti údajně svědectví napsala sama policie, Evans dokumenty pouze podepsal. Bál se totiž násilí ze strany policistů. Skutečným pachatelem byl nekrofil John Christie.
3.Smrt po propuštění
Soud tehdy devatenáctiletého Cedrica Willise uvěznil na konci tisíciletí za vraždu a několik přepadení. Ve vězení strávil bezmála 12 let. Už během vyšetřování existovalo podezření, že trestný čin Willis nespáchal. Potvrdit se to dokázalo až za obrovského úsilí neziskové organizace Innocence Project. Nalezená DNA Willise z podílu na zločinu vylučovala! Nevinný Willis tak mohl konečně za svým synem, který přišel na svět pár týdnů po otcově zatčení.
Příběh Cedrica Willise má i tak smutný konec. V roce 2019 ho útočník zastřelil na ulici v Mississippi. Zda se pachatele podařilo vyšetřovatelům dopadnout, není dosud zřejmé.
4.Přežil díky pornu
Barry Hulse byl v roce 2013 neprávem odsouzen za pašování drog. Část trestu si odseděl v brutální indické věznici s teroristy, vrahy a gangstery. Za mřížemi, kde měl původně strávit 20 let, si nakonec odseděl pouze 6 let. Soud ho do vězení poslal neprávem.
Barryho život v drsném indickém vězení značně zlepšovaly dobré vztahy s vlivnými gangstery, které ohromil svou sbírkou časopisů s pornografií. Nejprve se seznámil s gangsterem Santoshem. Posléze ho o půjčení časopisů žádali téměř všichni včetně dozorců. O svých zkušenostech z basy napsal knihu.
5.Kauza v Česku trvala 6 let
V kauze, kterou soudy řešily šest let, neznámý útočník v roce 2013 napadl kadeřnici v provozovně v Hořicích. Kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a víc než 10 tisíc korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.
Obžaloba tvrdila, že někdejší student Lukáš Nečesaný ženu několikrát udeřil do hlavy polenem a sebral jí peníze. Žena nejprve Lukáše jako agresora nepoznala, později, také v jednací síni v jeho přítomnosti, jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.
Krajský soud v Hradci Králové postupně vynesl pět rozsudků, Lukáše Nečesaného nejprve opakovaně poslal do vězení, kde mladík strávil dva roky. Na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu, který poté nařídil výměnu krajského soudního senátu. Ten pak Nečesaného dvakrát osvobodil.
6.Rekordní odškodné za roky vězení
Polák Tomasz Komenda byl zatčen v roce 2000 kvůli údajnému znásilnění a vraždě 15leté dívky na novoroční vesnické diskotéce nedaleko Vratislavi z roku 1997. Za tyto činy byl odsouzen nejdřív k 15 rokům vězení. Později mu byl trest zvýšen na 25 let, ačkoli trval na své nevině.
Na naléhání rodiny prokuratura případ přezkoumala a dospěla k závěru, že odsouzený zločin nemohl spáchat. Komenda byl po 18 letech zproštěn viny poté, co mimo jiné nové testy DNA ukázaly, že se na činech nepodílel.
Polský soud v roce 2021 pro Komendu nařídil vyplacení rekordního odškodného ve výši 13 milionů zlotých (74,6 milionu korun). O tři roky později nevinný muž zemřel na rakovinu plic.
7.28 let za držení nože
Daniel Larsen si měl za opakované ilegální přechovávání zbraní odsedět neuvěřitelných 28 let. Díky již zmíněné organizaci Innocence Project ovšem Larsen opustil stěny věznice už po 13 letech. Po opětovném otevření případu se podařilo získat dostatek důkazů prokazující Larsenovu nevinu. V rozporu byly rovněž výpovědi svědků a policie. Navzdory rozhodnutí soudu ale nevinný Larsen ještě nějakou dobu zůstal ve vězení. Stalo se tak kvůli formální chybě během odvolání kalifornské prokurátorky.
8.Nejdéle vězněná žena
Cathy Woodsovou soud odsoudil v roce 1980. Podle tehdejšího vyšetřování měla na svědomí dvě vraždy, které se odehrály v oblasti Bay Area. Neprávem odsouzenou ženu propustili po 35 letech vězení! Policisté z Cathy přiznání údajně vymámili pod tlakem. Po provedení testů DNA vyšetřovatelé po letech vypátrali skutečného pachatele.
Woodsová dnes žije se svými příbuznými ve washingtonském městě Anacortes. Podle amerického Národního rejstříku lidí zproštěných viny drží Woodsová nelichotivý a smutný rekord. Jde o nejdéle uvězněnou a zároveň neprávem odsouzenou ženu v historii Spojených států.
9.Sebevražda právničky
Za vraždu svých novorozených synů byla roku 1999 odsouzena britská právnička Sally Clark. Dostala doživotí, na odvolání ji ale soud na základě zjištění chybného posudku v roce 2003 zprostil viny. Clark později spáchala sebevraždu.
10.Vymyšlené svědectví
Věznici v Louisianě Michael Williams opustil po dlouhých 24 letech. Z vraždu si měl odsedět doživotní trest. Klíčový svědek si ale celý příběh o skutečném pachateli vymyslel!
