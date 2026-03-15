Nová zjištění o sebevraždě Epsteina: Co našli v telefonu podezřelé bachařky?
Kauza zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina se po zveřejnění vyšetřovacích složek stalo jedním z největších témat posledních měsíců. I když zemřel už v roce 2019, stále přicházejí nová zjištění. Najevo nyní vyšlo podivné chování dozorkyně jen pár chvil předtím, než v cele našli Epsteinovo tělo.
Případ Jeffreyho Epsteina a jeho zhýralých večírků celebrit na soukromém ostrově se v médiích probírá již více než šest let. Sám Epstein zemřel v roce 2019 v cele. Jeho tělo dozorci objevili 10. srpna v půl sedmé ráno. Najevo nyní vyšlo podivné chování jedné z dozorkyň jen chvíli před nálezem Epsteinova těla.
Nejprve deset dní před úmrtím vložila dozorkyně Tova Noelová na svůj účet v přepočtu přes sto tisíc korun. Kde k penězům přišla není jasné. Podezřelejší však je její historie vyhledávání. V 5:42 a 5:52 ráno v den, kdy našli Epsteinovo tělo, si hledala „Nejnovější informace o Epsteinovi ve vězení“.
Noelová podezřelé vyhledávání popírá. „Nepamatuji si, že bych něco takového dělala,“ řekla podle serveru Lab Bible. Záznamy FBI zachycující její prohlížečovou historii byly podle ní falšované. Záběry z kamer ukazují, že Noelová a její kolega během směny nezkontrolovali Epsteinovu celu po dobu osmi hodin.
Epstein se oběsil na prostěradle, které bylo v cele navíc. „Okolo tři čtvrtě na jedenáct večer jeden z bachařů přinesl do Epsteinova bloku prostěradlo. Věříme, že šlo právě o Tovu Noelovou. To bylo naposledy, kdy se k němu kdokoliv z dozorců před nálezem těla přiblížil,“ uvedla FBI. To však Noelová popírá, celu prý naposledy zkontrolovala okolo desáté večer a prostěradlo tam prý už bylo.
Kauza Epstein hýbe veřejným prostorem hlavně po zveřejnění tzv. Epstein files, které zveřejnila administrace prezidenta Trumpa na začátku letošního roku. Na zhýralé ostrovní večírky podle nic měli létat světově známí lidé. Mezi ty patří například britský princ Andrew, Stephen Hawking, Bill Gates a další. Gates se na Epsteinově ostrově měl například nakazit pohlavní chorobou, ze které pak tajně léčil i svou manželku.
