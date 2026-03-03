Nechvalně proslulý tryskáč Jeffreyho Epsteina, přezdívaný „Lolita Express“, se stal symbolem temného a pokřiveného světa světových elit. Epstein kdysi luxusním tryskáčem převážel údajně nezletilé dívky a své VIP přátele, včetně exprezidenta Billa Clintona, prince Andrewa či herce Kevina Spaceyho. Přezdívka „Lolita Express“ odkazuje na slavný kontroverzní román Vladimira Nabokova. Letadlo, které bylo kdysi ztělesnění noblesy, nyní chátrá na hřbitově letadel a kdysi okázalý interiér pokrývá špína, hmyz a plíseň. Je jen otázkou času, kdy tryskáč půjde do šrotu, a udělá tak definitivní tečku za érou vykořisťování, sexuálního zneužívání a dekadence.
Znepokojivé fotky z Epsteinova tryskáče „Lolita express“: Dětský olej, špinavé ručníky i Bill Clinton
1.Chátrající kolos
Poslední zaznamenaný let se uskutečnil 11. července 2016. Brzy po tom letadlo přišlo o motory, které byly rozebrány a prodány. Od té doby téměř deset let leží Boeing 727 na venkovní plošině v Brunswicku ve státě Gerogia. Jeho kdysi lesklý trup je zanesený špínou, bílá karoserie je nyní tmavě šedá a ošlehaná větrem a vlhkostí jižních oblastí.
Epstein letadlo tiše prodal pár měsíců před svým zatčením společnosti World Aviation Services LLC, přičemž majitel původně plánoval buď prodat letadlo dál, nebo ho rozebrat na součástky. Jakmile se dozvěděl o Epsteinových zločinech, rozhodl se, že stroj půjde do šrotu. V červenci 2024 letadlo údajně znovu změnilo majitele a koupila ho společnost Jet Assets Incorporated. Navzdory původním plánům však letoun zůstal stát nedotčený, a každý měsíc jeho skladování stojí v přepočtu přes dvacet tisíc korun.
2.Uvnitř perverzního paláce
Návštěvníky, kteří vstoupí do letadla zadním schodištěm, do nosu okamžitě udeří nepříjemná zatuchlina. Uvnitř letadla je téměř úplná tma. Stroj je rozdělený na ložnici, tři obýváky, dvě koupelny a kuchyň. Leštěné dřevo, honosné koberce, zrcadlové stěny a čalouněné sedačky kdysi vyzařovaly přepych a exkluzivitu, dnes jsou prolezlé hmyzem, pokryté plísní a špínou.
V jediné ložnici, kde mělo docházet k sexuálnímu zneužívání, zůstala pod úhledně ustlanou bílou pokrývkou matrace velikost king. Výzdoba v některých částech kajuty je pozoruhodná. Jeden obývák je téměř celý čalouněný červeným sametem, jak ve vykřičeném domě. V dalším obýváku jsou dvě šedé pohovky ve tvaru půlměsíce a v posledním jsou zrcadlové stěny, plyšové lavice a dřevěný stůl.
Hrůzy, které se děly na palubě, dokreslují všudy přítomné dětské olejíčky značky Johnson, dětský pudr, dětské mléko a rozházené špinavé ručníky.
3.Princ Andrew
Princ Andrew a Jeffrey Epstein se znali desítky let a jejich první setkání se pravděpodobně odehrálo na konci 90. let. Podle zveřejněných dokumentů a policejních zpráv existují důkazy, že Epsteinovo nechvalně proslulé letadlo „Lolita Express“ pravidelně přistávalo i ve Velké Británii, například na letišti Stansted. Policie nyní intenzivně vyšetřuje, zda se tento stroj nepoužíval také pro cesty, které jsou spojovány přímo s princem Andrewem.
Některé zprávy tvrdí, že jedna Epsteinova oběť byla letadlem přepravena do Británie a údajně doručena přímo princi Andrewovi, přičemž měla mít možnost vstoupit na jeho oficiální rezidenci bez jakékoli bezpečnostní kontroly.
Drama vyvrcholilo v únoru 2026, kdy byl Andrew zatčen britskou policií přesně na své 66. narozeniny. Zadrželi ho na základě podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s jeho vazbami na Jeffreyho Epsteina a údajným sdílením citlivých informací, když působil jako britský zmocněnec pro obchod.
4.Bill Clinton
Letové záznamy z „Lolita Expressu“, odhalují, že Bill Clinton na přelomu tisíciletí seděl na palubě při více než desítce letů. Stroj se v té době používal pro různé mezinárodní cesty, často spojené s aktivitami Clintonovy nadace.
Podle dostupných informací Clinton na letadlo nastupoval hlavně pro pracovní cesty a oficiální návštěvy, nikoli však na Epsteinův soukromý ostrov, kde se odehrávaly sexuální zločiny. Přesto jeho jméno v letových záznamech vyvolalo mediální poprask a spekulace, které stále podněcují zvědavost veřejnosti.
Mluvčí exprezidenta a tajné služby ale zdůraznili, že lety měly pracovní charakter, a Clinton není veřejně obviněn ze žádného trestného činu souvisejícího s těmito lety.
5.Kevin Spacey
Jméno herce Kevina Spaceyho se objevuje v letech na Boeingu 727 během cesty do Afriky v roce 2002, na které cestoval i bývalý prezident Bill Clinton a několik dalších osob. Podle záznamů šlo o humanitární misi a Spacey přiznal, že na tento let skutečně nastoupil.
Herec uvedl, že Epsteina osobně neznal a nikdy s ním netrávil čas. Do letadla se podle něj dostal díky pozvání lidí spojených s Clintonovou nadací, nikoli kvůli osobnímu vztahu s Epsteinem. Spacey také přiznal, že si byl vědom přítomnosti mladých dívek na palubě, ale tvrdí, že s nimi nikdy nepřišel do kontaktu.
6.Larry Summers
Larry Summers, bývalý americký ministr financí a někdejší prezident Harvardské univerzity, se podle dostupných letových záznamů objevoval mezi cestujícími na „Lolitě Expressu“. Summers se těchto letů údajně účastnil v rámci profesních či pracovních aktivit a není známo, že by byl jakkoliv zapojen do nezákonných činů Epsteina.
V roce 2025 však unikly e-maily mezi Summersem a Epsteinem, které odhalily, že Summers s Epsteinem udržoval osobní komunikaci i po Epsteinově odsouzení za trestné činy, a to i ohledně soukromých a osobních záležitostí. V uniklých e-mailech se objevily zprávy, ve kterých Epstein působil jako vztahový poradce a radil Summersovi ohledně romantických záležitostí.
7.Naomi Campbellová
Jméno supermodelky Naomi Campbellové se objevilo mezi cestujícími na palubě nechvalně známého „Lolita Expressu“, což okamžitě vyvolalo mediální poprask. Podle dostupných informací se supermodelka těchto letů účastnila především jako veřejně známá osobnost a není známo, že by byla zapojena do jakékoli trestné činnosti spojené s Jeffreyem Epsteinem.
Epsteinovy dokumenty odhalují, že Naomi Campbellová udržovala s Jeffreyem Epsteinem pravidelnou korespondenci. E-maily ukazují, že si posílala zprávy ohledně přepravy letadlem, účasti na společenských akcích a módních večírcích, kam Epstein často zajišťoval přístup pro své VIP známé.
