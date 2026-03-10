Tajemství Epsteinova ranče: Policie hledá pohřbená těla mladých žen?!
Američtí vyšetřovatelé znovu otevřeli jednu z nejkontroverznějších kapitol případu Jeffreyho Epsteina. V Novém Mexiku začali prohledávat jeho bývalý ranč Zorro poté, co se v dříve utajených spisech FBI objevily nové informace. Ty mimo jiné naznačují možné zneužívání dívek i podezření, že v okolí pozemku mohou být pohřbena těla mladých žen.
Vyšetřovatelé v americkém státě Nové Mexiko v pondělí 9. března začali prohledávat ranč, kde sexuální delikvent Jeffrey Epstein kdysi přijímal své hosty, informuje AP. Vyšetřování souvisí s obviněním, že na ranči byly sexuálně zneužívány ženy a dívky. V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Kancelář státního zástupce Nového Mexika Raúla Torreze oznámila, že úřady prohlídku provádějí se souhlasem současných majitelů ranče. Torrez v únoru uvedl, že obnovil vyšetřování týkající se ranče.
Původní případ byl uzavřen v roce 2019 na žádost federálních prokurátorů v New Yorku. Podle státních prokurátorů ale „nové informace obsažené v dříve utajených spisech Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) vyžadují další přezkum“.
Podle agentury Reuters prohlídka souvisí s novými informacemi obsaženými v dokumentech, které ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v lednu, a to včetně obvinění, že Epstein nařídil pohřbít těla dvou mladých cizinek v kopcích nedaleko ranče. Zákonodárci ve státě Nové Mexiko také zřídili novou komisi, která má prověřit někdejší aktivity na ranči, připomněla agentura AP.
Podle obvinění ranč navštěvovali vlivní muži, mimo jiné i bývalý guvernér státu Nové Mexiko. Zároveň se měl stát místem, kde Epstein plánoval uskutečnit svůj údajný záměr „rozšířit svou DNA mezi lidstvo“ tím, že by oplodnil co nejvíce žen, napsal deník The New York Times (NYT). Podle deníku The Guardian neprobíhalo doposud na ranči žádné aktivní trestní vyšetřování.
Epstein ranč Zorro v Novém Mexiku, zhruba 48 kilometrů od Santa Fe, koupil v roce 1993 od někdejšího demokratického guvernéra Bruce Kinga. Na pozemku si postavil vilu i soukromou ranvej.
Nemovitost z pozůstalosti po Epsteinovi byla v roce 2023 prodána. Výtěžek z prodeje byl použit na úhradu dluhů vůči věřitelům. Nový majitel ranče, dallaský realitní magnát Don Huffines, uvedl, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Huffines, který minulý týden vyhrál republikánské primárky na post texaského státního kontrolora, uvedl v prohlášení pro NYT, že prohlídka je „vítaným krokem na cestě k pravdě a spravedlnosti“. Dodal, že jeho rodina plně spolupracuje s úřady v Novém Mexiku, aby bylo zajištěno důkladné vyšetření „jakéhokoli možného pochybení ze strany bývalého majitele nemovitosti“. Po koupi nemovitosti Huffines ranč přejmenoval na San Rafael Ranch, podle patrona uzdravení, a uvedl, že jej chce přeměnit na křesťanské duchovní centrum.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Donalda Trumpa či Billa Clintona, ačkoliv současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.