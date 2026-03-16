„Hory miluju a děti jsem na ně brala odmalička. Jeden syn v krosně, druhý v kočáře, zvládali jsme to sami. Když se narodila nejmladší dcerka, už kluci chodili, tak se výlety prodlužovaly, přespávalo se, takže i spacáky, stan,“ usmála se Monika Mášová.

Mezitím ale zažila šok. Druhorozený Mike ve 3 a půl letech onemocněl akutní leukémií. „Kvůli slabé imunitě nemohl nic. Do školky, herničky, na hřiště. Co se ale dalo, byly opět hory. Vyráželi jsme, kdykoli bylo Mikovi aspoň trochu lépe,“ popsala.

Pryč od lidí

Maminka Monika brala na túry vše potřebné, hodně vody, desinfekci, léky. „Mike chodil s rouškou, do horských chat jsme nechodili vůbec. Aby někde něco nechytl. Byli jsme pořád v přírodě bokem od lidí. Vše ještě znásobila doba covidu,“ vylíčila.

Mike po čtyřletém boji a transplantaci kostní dřeně nemoc porazil. Vrátil se silnější! Zas krájí kilometry na túrách. A pořádné. S rodinou vyrazil na Stezku Českem, stovky km dlouhou trasu kopírující české hranice. „Máme za sebou 480 km!,“ hlásí nadšeně.

Naděje pro ostatní

Na šťastný konec Mikova příběhu reagovaly i další rodiče, kterým jejich děti také bojují se zákeřnou nemocí. „Píšou mi, že jsme jim nadějí a inspirací. Jsme ráda, že jim takto můžeme dodat síly do boje v těžkém období, kterým jsme si prošli i my,“ říká Monika Mášová.

Pro děti Moniky Mášové je Stezka Českem úžasnou motivací. Trasy plánují kromě Mika i nejstarší Marco (12) a nejmladší Melinka (5). „Je super vidět nová místa, mám rád výhledy. Až dáme celé hranice, projdeme Česko středem,“ ukazuje Mike u nástěnky s mapou fixy značené úseky, které už ušli. Barvy rozlišují, ve které roční době.

Turistický fenomén

Stezka Českem je nyní mezi turisty hit. Tenhle nekomerční projekt je uváděný jako první oficiální přechod po hranicích republiky. Před pěti lety ho vymysleli nadšenci z Cesty hrdinů SNP a Klubu českých turistů, na Slovensku trasy rozšířil i Klub slovenských turistů. Severní a jižní větev stezky měří dohromady asi 2000 km. Více informací o stezce najdete ZDE

Mike ve 3,5 letech onemocněl leukémií. Nad nemocí zvítězil, pomohly mu i výlety po horách.
Autor: Foto Blesk – Michal Charbulák a rodinný archiv