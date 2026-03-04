Slovenská vesnice se servala kvůli volbám: Obyvatelé vytáhli mačety i sekery
V bitevní pole se o víkendu proměnila obec Žehra na východním Slovensku. Tam desítky obyvatel útočily na byty starostovy rodiny a nebraly si servítky. Do rvačky se útočníci vybavili lopatami, kosami, sekerou i mačetou. Obyvatelé osadu zpustošili, způsobili rozsáhlé škody na majetku a jedna žena musela být se zraněním hlavy převezena do nemocnice.
Za vyhrocenou potyčkou měly stát blížící se volby. Podle současného starosty Mariána Mižigára začalo vše v posilovně, kde napadli jeho synovce. „Vzkaž starostovi, že pokud podá kandidaturu, zabijeme jeho i celou jeho rodinu,“ měli vyhrožovat synovcovi v posilovně. „Poté ho začali bít a kopat po celém těle. Má otřes mozku, což je opravdu smutné,“ popisuje dramatické chvíle v posilovně starosta.
Bitevní pole
Incident rozpoutal rvačku obřích rozměrů a konflikt se následně přesunul do osady, kde se situace ještě více vyhrotila. Obyvatelé neváhali použít zbraně, které byly zrovna po ruce, a mlátili se hlava nehlava. „Utíkal jsem do lesa, protože přišli normálně s lopatami a mačetami. Ženu udeřili do hlavy,“ popisuje dramatické chvíle obyvatel osady Miroslav Mižigár pro TV Joj.
Následky krvavé bitky jako z akčního filmu jsou katastrofální. Jedna žena skončila v nemocnici s vážným poraněním hlavy, které ji málem stálo život. „Její stav je momentálně stabilizovaný a je hospitalizována na chirurgickém oddělení,“ uvedla mluvčí nemocnice. Konflikt způsobil i značné škody na majetku, které přesáhly 170 tisíc korun.
Budou pokračovat?
Místní se nyní obávají, že s blížícími se volbami mohou podobné nepokoje pokračovat. Starosta proto konzultuje situaci s policií. Jedno je však jisté. Souboj o post starosty by měl zůstat u volebních uren, ne u lopat a pěstí.