Emil Trombik (80) z Českého Těšína dal neuvěřitelně náročný zimní závod s úsměvem od ucha k uchu. Nahoru a dolů vyšel pětkrát a jen hodina mu chyběla k tomu, aby hlásil šestku.
Tohle nezvládli mnozí ani o generaci či dvě mladší lidé. Podle zdatného seniora je to právě psychika, která člověka buď podrží nebo položí.
Děkuje manželce
„Celý život sportuji, cyklistika, ultramaratony, turistika, takže vydržím hodně. Tentokrát jsem to však chtěl po čtvrtém okruhu vzdát, přesto jsem vyrazil na pátý,“ pochlubil se muž, který zatím závod LH 24 nikdy nevynechal. Jeho syn (54) si připsal o dvě kola méně, než táta.
„Neuvěřitelné,“ to je slovo, které pan Emil slýchá od okolí. Vysvětlení má jednoduché. „Za všechno, co jsem dokázal, vděčím manželce Janě. Pokaždé je se mnou a dokonale se o mě stará. Bez ní bych byl asi jen třesoucí se stařík někde ve starobinci,“ dodal Trombik.
Lysá hora 24
Extrémní závod vyhraje ten, kdo v časovém úseku 24 hodin nejvícekrát vystoupí z místa startu na Lysou horu v Beskydech. Trasa má převýšení přibližně 700 metrů a je dlouhá 12 kilometrů. Nejde jen o fyzickou připravenost ale i o psychickou odolnost.
V ženách je letošní vítězkou Elizabeth Ungermanová. Na 11 okruhů spotřebovala 21 hod 31 min. U mužů zabodoval Jiří Petr, okruh zvládl 13 krát. Klání se letos konalo po třinácté a nechyběli na něm ani závodníci z Finska či Španělska. Podle organizátora Adama Klesla se zřejmě jedná o studenty v Česku či kamarády účastníků. Akce se zúčastnilo 146 dvojic a 536 jednotlivců.
VIDEO: 24 hodin na Lysé hoře.
24 hod. na Lysé hoře Marek Svoboda