Konec těžby černého uhlí v Česku! Slavnostní loučení, poslední vozík i útlumové práce
Horníci dnes z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezou symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech ukončí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice.
Jediným producentem černého uhlí v Česku je společnost OKD, kterou prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledním desetiletí postupně všechny doly zavřela. Od února 2021 těžila už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih, kde se stroje natrvalo zastavily v noci na 1. února.
„Tento, pro naši republiku významný, historický milník chceme oslavit tak, jak si zaslouží: projevením úcty a díků všem, kdo provozovali hornické řemeslo, za jejich nezměrné úsilí, obětavost i oběti, jako poctu profesi, na které po mnoho desetiletí stála prosperita naší země,“ uvedl už dříve generální ředitel OKD Roman Sikora.
Poslední vozík uhlí vyjede v 11:00 z hloubky 1300 metrů do takzvaného náraží jámy. Tam je málo místa a na oficiální část akce se tam dostane jen omezený počet zvaných hostů. Vzhledem k tomu, že se ale na slavnostním ceremoniálu očekává velká účast, bude se dění přenášet na dvě velkoplošné obrazovky na prostranství u náraží a před budovou ředitelství Dolu ČSM-Sever. Po skončení oficiální části se k vozíku dostanou i ostatní návštěvníci.
Další část slavnostního rozloučení s těžbou se bude odehrávat odpoledne v Ostravě. Od slezskoostravské radnice vyjde v 15:00 hornický průvod. Bude směřovat do centra krajského města ke katedrále Božského Spasitele, kde bude umístěna replika posledního vozíku. V 16:00 tam začne bohoslužba za horníky, kterou bude sloužit biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David a hudebně ji doprovodí pěvecký sbor Permoník Karviná.
Poslední lednový den přišlo o práci v dolech 750 zaměstnanců a k 28. únoru jich z OKD odejde dalších 150. Končí i většina pracovníků dodavatelských firem. OKD si ponechá téměř 700 lidí, které bude potřebovat na útlumové práce na Dole ČSM a na zahájení nového podnikání. Bude například jímat a využívat důlní plyn, začíná podnikat ve výrobě topných směsí.
