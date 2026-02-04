Moderátorka Barbora Kroužková: Konec v ČT! Loni ji odsunuli z Událostí
Českou televizi (ČT) na vlastní žádost opouští moderátorka Barbora Kroužková. K odchodu se rozhodla poté, co byla od ledna z večerních Událostí přesunuta k moderování podvečerního Interview ČT24. Napsal to dnes server Mediaguru.cz. Kroužková serveru sdělila, že bude jinde bojovat za svobodná a nezávislá média.
Česká televize uvedla, že Kroužková na vlastní žádost odchází z pozice redaktor - moderátor. „Přesný termín jejího odchodu není ještě definitivně stanovený a po vzájemné dohodě běží standardní výpovědní lhůta,“ sdělil serveru mluvčí ČT Michal Pleskot.
„Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z ČT. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci. Budu dál, ale jinde bojovat za nezávislá a svobodná média,“ uvedla Kroužková.
Společně s přesunem Kroužkové z Událostí se změnilo obsazení také dalších zpravodajských pořadů ČT. Televize to zdůvodnila záměrem zpřehlednit tváře klíčových pořadů.
Kroužková v prosinci na sociální síti X napsala, že přesun do Interview ČT24 nebyl její rozhodnutí, ale že „změna je život“. V Událostech Kroužkovou nahradila Tereza Kručinská. Doplnila pětici ve složení Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček.
Dvaapadesátiletá Kroužková v médiích pracuje tři desítky let. Pořady Události a Události, komentáře v ČT moderovala od roku 2023. Ve veřejnoprávní televizi působila například i v pořadech Dobré ráno a Studio 6, Interview ČT24 uváděla už dřív. Před příchodem do ČT pracovala v Českém rozhlasu jako redaktorka a moderátorka stanice Radiožurnál.
Může jít dělat mluvčí Starostům nebo ODS 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣