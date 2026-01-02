ČT představila novou tvář Událostí: Moderovat bude Tereza Kručinská. Kdy ji diváci uvidí?
Novou moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize (ČT) Události bude dlouholetá reportérka a moderátorka Tereza Kručinská. Nahradí Barboru Kroužkovou, která bude moderovat pořady Interview ČT24 a 90' ČT24. Výměna je součástí nového rozdělení moderátorských pozic. K většině změn má dojít k 5. lednu. ČT to oznámila v tiskové zprávě.
„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena. „Diváci si budou moci lépe zvyknout na moderátory, přičemž žádný z nich ČT neopouští,“ dodal. Podle něho jde o proces, který je běžný i v jiných zahraničních zpravodajských televizích.
K většině změn má dojít k pondělí 5. ledna. Kručinská se v Událostech objeví podle sdělení televize v blízké době. Doplní tak pětici ve složení: Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček.
Události, komentáře budou moderovat Tereza Řezníčková a Lukáš Dolanský, Interview ČT24 pak Barbora Kroužková a Daniel Takáč. V 90' ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, které budou doplňovat Nikola Reindlová, Jakub Musil a Mariana Novotná.
Moderátory Studia ČT24 budou Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková a Kateřina Švédová. Události, komentáře týdne budou provázet Klára Radilová, Lukáš Dolanský a Jana Fabianová a Události, komentáře v ekonomice budou moderovat Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil.
