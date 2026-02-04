Z průzkumu vyplývá, že dovolenou v Česku stráví 51 % lidí, v cizině 19 % a zbytek se nikam nechystá. „Lidé většinou cestují do zahraničí kvůli kvalitě středisek. Ti, kteří si zvolili zimní dovolenou v Česku, zůstávají pro pohodlí, blízkost a snadnou dostupnost,“ tvrdí country manager společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák.
Polovinu z nás v resortech nejvíce láká relaxování ve wellness. Sportování na svazích motivuje 43 % lidí, podobně důležitá (40 %) je i nabídka dobrého jídla a pití.
Češi preferují karty
V zimních střediscích Češi preferují digitální možnosti platby, z čehož nejčastěji sahají po kartě (70 %) či mobilní peněžence (38 %). Popularitě se těší i QR platby (22 %), zbylé elektronické platby využívají zřídka. Hotovost vyhovuje 39 % lidí. Takřka polovině lidí pak vadí neakceptování karet.
Hry inspirují, vede bruslení
Zájem o zimní sporty u našinců zvyšují zimní olympijské hry, které startují už v pátek v Itálii. K vyzkoušení nějakého sportu inspirovaly 27 % lidí. Z disciplín nejčastěji bruslí (39 %), lyžují na sjezdovkách (34 %), hrají hokej (20 %) nebo běžkují (21 %). K obrazovkám pak podle respondentů olympiáda přiláká 94 % lidí.
Kam nejčastěji míříme?
- Po Česku 51 %
- Rakousko 9 %
- Itálie 7 %
- Slovensko 4 %
- Švýcarsko 3 %
- Německo 2 %
- Polsko 2 %
- Francie 1 %
- Bulharsko 1 %
- Slovinsko 1 %
- Jiná evropská země 1 %
- Mimo Evropu 1 %
FLOW: Falešný bankéř i policista. Kyberšmejdi drtí Čechy, vytáhli z nich letos už 1,5 miliardy e15