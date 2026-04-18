Tragická nehoda v Mostě: Při srážce aut zemřeli dva lidé
Klidná dopolední doprava se během okamžiku změnila v tragédii. Po srážce dvou osobních aut zůstali na místě dva mrtví a zraněný řidič byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. Žatecká ulice musela být okamžitě uzavřena.
Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Zraněný řidič jednoho z vozů byl dopraven do mostecké nemocnice, řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.
Havárie se stala krátce před 11:00 v rušné Žatecké ulici. „Musela být kvůli zásahu uzavřena,“ doplnil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.