Tragická nehoda v Mostě: Při srážce aut zemřeli dva lidé

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK 
18. dubna 2026
15:32

Klidná dopolední doprava se během okamžiku změnila v tragédii. Po srážce dvou osobních aut zůstali na místě dva mrtví a zraněný řidič byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. Žatecká ulice musela být okamžitě uzavřena.

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Zraněný řidič jednoho z vozů byl dopraven do mostecké nemocnice, řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

Havárie se stala krátce před 11:00 v rušné Žatecké ulici. „Musela být kvůli zásahu uzavřena,“ doplnil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.

