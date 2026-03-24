Záchranáři skoro hodinu oživovali tatínka z Teplic: Rodina dojemně poděkovala
Na začátku března záchranáři z Ústeckého kraje téměř hodinu resuscitovali muže s rozsáhlým infarktem! Po několik týdnech je kontaktovala rodina s dojemným poděkováním. Tatínkovi zachránili život.
Pátek 6. března byl pro rodinu z Teplic nejspíše den, na který jen tak nezapomenou. Záchranáři dlouhých 50 minut oživovali tatínka od rodiny s rozsáhlým infarktem. Profesionální posádka záchranu nevzdávala a kombinace pečlivosti s vytrvalostí se nakonec vyplatila.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje sdílela 23. března přišlou poštu. Rodina vzkázala dojemné poděkování. „Tatínek je dnes již stabilní, mozek je v naprostém pořádku. Již chodí a bude v příštích dnech přeložen na standardní oddělení. Opravdu se stal zázrak, ale nebýt vašich posádek, tatínek by zemřel,“ stálo ve zprávě.
Rodina vyjádřila obrovské poděkování a obdiv k práci záchranářů. „Jsou to strážní andělé,“ dodala. Vzkaz plný vděku s dobrým koncem je světlem a ukazuje, že i špatné životní situace mohou za pomoci profesionálů na správném místě dopadnout dobře.
