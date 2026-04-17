Běžce na Slovensku napadl medvěd: Krvavý boj o život!

Ilustrační foto: Medvěd
Jedno z videí, které pořídil italský motorkář v Rumunsku před fatálním útokem medvěda  (Autor: Profimedia)
Autor: Andrea Vídeňská 
17. dubna 2026
16:57

Ranní běh se během okamžiku proměnil v noční můru. Nedaleko hvězdárny na Urpínu napadl medvěd mladého muže, který jen o vlásek unikl smrti. Následoval zoufalý útěk a boj o život.

Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách došlo nedaleko hvězdárny na vrchu Urpín na Slovensku k dramatickému útoku medvěda!  Muž (31) si sem vyrazil zaběhat, aniž tušil že poklidný ranní výklus se během pár minut zvrtne v boj o život.

Boj o život

Šelma ho napadla a způsobila mu zranění v oblasti hrudníku, informuje na Facebooku slovenská policie. I přes bolest a šok se muž nehodlal vzdát, sebral zbytky sil a začal bojovat o život. Podařilo se mu vyprostit ze spárů medvěda a utéct směrem k železniční stanici Banská Bystrica-město, odkud si přivolal pomoc.

Na místo okamžitě dorazila posádka záchranářů, která zraněného ošetřila a následně ho převezla do nemocnice k dalším vyšetřením. Do akce se zapojily také policejní hlídky. Celý incident má ale ještě dohru. O případu byl informován i zásahový tým pro medvěda hnědého, který nyní po nebezpečné šelmě pátrá a oblast pečlivě monitoruje. Obyvatelé i návštěvníci by měli být na pozoru.

Video  Jedno z videí, které pořídil italský motorkář v Rumunsku před fatálním útokem medvěda  - Facebook
Video se připravuje ...

 

Témata:
zraněníběhboj o životnapadení zvířetemFacebookSlovenskomedvědhvězdárna
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

