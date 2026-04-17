Běžce na Slovensku napadl medvěd: Krvavý boj o život!
Ranní běh se během okamžiku proměnil v noční můru. Nedaleko hvězdárny na Urpínu napadl medvěd mladého muže, který jen o vlásek unikl smrti. Následoval zoufalý útěk a boj o život.
Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách došlo nedaleko hvězdárny na vrchu Urpín na Slovensku k dramatickému útoku medvěda! Muž (31) si sem vyrazil zaběhat, aniž tušil že poklidný ranní výklus se během pár minut zvrtne v boj o život.
Boj o život
Šelma ho napadla a způsobila mu zranění v oblasti hrudníku, informuje na Facebooku slovenská policie. I přes bolest a šok se muž nehodlal vzdát, sebral zbytky sil a začal bojovat o život. Podařilo se mu vyprostit ze spárů medvěda a utéct směrem k železniční stanici Banská Bystrica-město, odkud si přivolal pomoc.
Na místo okamžitě dorazila posádka záchranářů, která zraněného ošetřila a následně ho převezla do nemocnice k dalším vyšetřením. Do akce se zapojily také policejní hlídky. Celý incident má ale ještě dohru. O případu byl informován i zásahový tým pro medvěda hnědého, který nyní po nebezpečné šelmě pátrá a oblast pečlivě monitoruje. Obyvatelé i návštěvníci by měli být na pozoru.
