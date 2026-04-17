Marka zastřelili při venčení psa na cizím pozemku: Vyšetřovatelé odkryli nové důkazy
V minulém roce, ve slovenské obci Ivanka pri Dunaji, Marka při venčení psa údajně zastřelil majitel pozemku František. Obžalovaný si dodnes stojí za tím, že jednal v sebeobraně po napadení dřevěnou holí. Právě ta by mohla sloužit jako nový důkaz díky otiskům prstů.
V březnu loňského roku došlo v obci Ivanka pri Dunaji k obrovské tragédii. Marka (†48) údajně zastřelil majitel pozemku, František B. (56), při venčení psa. Mělo ho pobouřit, že se tam Marek bez povolení prochází. Výstřelem plánoval nezvaného hosta zastrašit, ale střela zasáhla a konflikt vyvrcholil voláním tísňové linky, a nakonec i smrtí.
František si stojí za tím, že jednal v sebeobraně, jelikož ho měl Marek napadnout dřevěnou holí. Nenápadný předmět odhalil ve vyšetřování nové stopy. Otisky prstů na holi patří hned třem různým osobám. „Nedá se s přesností říct, že když chytí hůl tři osoby, bude na ní profil všech tří. Je možné, že DNA té třetí osoby tam nebude,“ vysvětlila znalkyně Lucia Striešková pro TV JOJ.
Prokurátorka popsala, že v případě nálezu tří různých vzorců DNA nelze s přesností určit, komu patří. Podle manželky obžalovaného Františka hůl bralo do ruky hned několik lidí v průběhu záchranné akce i vyšetřování.
Exkriminalista Matej Snopko vysvětlil jedno ze základních pravidel kriminalistiky týkající se zpochybnění. Podle něj může fungovat ve prospěch obžalovaného, přestože v tomto případě mu nejspíše nepomůže. Pokud se dokáže vina Františka, hrozí mu až 20 let pobytu za mřížemi, informoval server Nový Čas.
