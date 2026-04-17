Ukradl půl miliardy a užívá si luxus v Karibiku! Popíjel jsem se zlodějem Procházkou, tvrdí Jiří
Nejúspěšnější český zloděj František Procházka poslední dobou víří vody internetu. Po téměř dvaceti letech, kdy se po něm slehla zem, vyplouvají na povrch šokující informace. Na scéně se objevil podnikatel a malíř Jiří Maška, který tvrdí, že s Procházkou popíjel na jachtě a neváhal se podělit o pikantní detaily.
Od chvíle, kdy Procházka z bezpečnostní agentury, kde pracoval, odcizil 540 milionů korun v hotovosti, žije jako psanec. Nějakou dobu panovalo přesvědčení, že je po smrti, ale v poslední době vypluly na povrch informace od bývalých elitních vyšetřovatelů, že Procházka žije. A podle všeho si nežije špatně.
Ozbrojenci a helikoptéra
Podle Jana Rybáře, který vedl vyšetřování případu, existují indicie, že Procházka je neustále v pohybu. „Prostě cestuje, je někde na jachtě. Věděl, že jakmile se někde usadí, zvyšuje riziko dopadení,“ uvedl Rybář v nové dokumentární sérii Minuty Zločinu od CNN Prima News. To ostatně potvrdil i podnikatel a malíř Jiří Maška a neváhal se podělit o detaily.
Maška měl na luxusní jachtě zažít šok, když v mezinárodních vodách Karibiku najednou uslyšel češtinu a objevil se muž, ze kterého se vyklubal uprchlý Procházka. Maška popsal, že jachta působila přepychově, nechyběla helikoptéra a pohybovali se tam i další Češi a Slováci. Neuvěřitelnou situaci ještě umocňovali čtyři ozbrojení bodyguardi s údajnou minulostí v cizinecké legii.
Drinky a krásné slečny
Podle Mašky se Procházka měl pohybovat v oblasti kolem Hondurasu, kde on sám v minulosti dlouhodobě žil a podnikal. „V životě jsem nic takového neviděl. Takový luxus, samé slečny,“ vypráví ohromeně Maška. Díky uvolněné atmosféře, kterou podle všeho podpořil i alkohol, měl být Procházka sdílnější. Zmínil, že za penězi nikam necestoval, protože měl vše předem zajištěné a k hotovosti se dostal jiným způsobem.
Blíží se dvacet let a tím pádem za chvilku bude případ promlčený.Pokud tedy žije a užívá si tak klobouk dolů před ním.Nechtěla bych být v jeho kůži je to vlastně zatím psanec.