Ukradl půl miliardy a užívá si luxus v Karibiku! Popíjel jsem se zlodějem Procházkou, tvrdí Jiří

Český malíř Jiří Maška popsal setkání s Procházkou.
František Procházka při nakládání peněz.
Uprchlý lupič František Procházka jen pár hodin po krádeži na německé dálnici předtím, než se po něm slehla zem. Nedal si pozor, překročil povolenou rychlost - ve 3:40 ráno jel rychlostí 74 km/h
Autor: Andrea Vídeňská 
17. dubna 2026
05:00

Nejúspěšnější český zloděj František Procházka poslední dobou víří vody internetu. Po téměř dvaceti letech, kdy se po něm slehla zem, vyplouvají na povrch šokující informace. Na scéně se objevil podnikatel a malíř Jiří Maška, který tvrdí, že s Procházkou popíjel na jachtě a neváhal se podělit o pikantní detaily.

Od chvíle, kdy Procházka z bezpečnostní agentury, kde pracoval, odcizil 540 milionů korun v hotovosti, žije jako psanec. Nějakou dobu panovalo přesvědčení, že je po smrti, ale v poslední době vypluly na povrch informace od bývalých elitních vyšetřovatelů, že Procházka žije. A podle všeho si nežije špatně.

Ozbrojenci a helikoptéra

Podle Jana Rybáře, který vedl vyšetřování případu, existují indicie, že Procházka je neustále v pohybu. „Prostě cestuje, je někde na jachtě. Věděl, že jakmile se někde usadí, zvyšuje riziko dopadení,“  uvedl Rybář v nové dokumentární sérii Minuty Zločinu od CNN Prima News. To ostatně potvrdil i podnikatel a malíř Jiří Maška a neváhal se podělit o detaily.

Maška měl na luxusní jachtě zažít šok, když v mezinárodních vodách Karibiku najednou uslyšel češtinu a objevil se muž, ze kterého se vyklubal uprchlý Procházka. Maška popsal, že jachta působila přepychově, nechyběla helikoptéra a pohybovali se tam i další Češi a Slováci. Neuvěřitelnou situaci ještě umocňovali čtyři ozbrojení bodyguardi s údajnou minulostí v cizinecké legii.

Drinky a krásné slečny

Podle Mašky se Procházka měl pohybovat v oblasti kolem Hondurasu, kde on sám v minulosti dlouhodobě žil a podnikal. „V životě jsem nic takového neviděl. Takový luxus, samé slečny,“ vypráví ohromeně Maška. Díky uvolněné atmosféře, kterou podle všeho podpořil i alkohol, měl být Procházka sdílnější. Zmínil, že za penězi nikam necestoval, protože měl vše předem zajištěné a k hotovosti se dostal jiným způsobem.

Video: Za loupež století padly tresty - Jan Jedlička, Richard Veselý
dudlajs ( 17. dubna 2026 05:47 )

Blíží se dvacet let a tím pádem za chvilku bude případ promlčený.Pokud tedy žije a užívá si tak klobouk dolů před ním.Nechtěla bych být v jeho kůži je to vlastně zatím psanec.

Uživatel_5850393 ( 17. dubna 2026 05:23 )

Rybár a ne Rybàř!!!

