Děsivé detaily vraždy těhotné Karin (†20): Podivné dárky od otce útočníka

Karin (†20) prý tušila, že Josef může zabíjet.
Přítel zavražděné Karin se snaží odhalit pravdu.
Josef čeká ve vazbě na soud.
Karin (†20) zastřelil muž, se kterým se znala od vidění
Autor: Andrea Vídeňská - 
17. dubna 2026
05:00

V případu vraždy mladičké Karin (†20), která byla v šestém měsíci těhotenství, se objevují nové šokující detaily. Třináct výstřelů, napětí v rodinných vztazích i údajná žárlivost, to vše se bude u soudu rozplétat. Karininy nejbližší i přeživší přítel mluví o chladnokrevném útoku a požadují přísný trest. Obhajoba i vyšetřovatelé dál zkoumají, co se osudného dne skutečně stalo.

Minulý rok, 30. srpna, zasáhla slovenské město Partizánske nepředstavitelná tragédie. Teprve dvacetiletou Karin, jež byla v pokročilém těhotenství a čekala vytoužené děťátko, brutálně zastřelil Jozef (20). Mladá dívka ani její nenarozené miminko neměly šanci přežít. Podle obžaloby vrah na ženu v krátkém sledu vystřelil nejméně desetkrát, způsobil jí devastující zranění hrudníku, břicha a končetin včetně zásahu srdce, plic a dělohy, celkem padlo až třináct ran, informuje deník Plus jeden deň.

Karinin přítel Martin unikl smrtící salvě jen o vlásek. Vyskočil z okna. Od té doby hrůzný čin nedá místním ani pozůstalým spát a všichni si stále kladou jedinou otázku. Proč k němu vůbec došlo?

Podivný vztah s otcem vraha

Přítel Martin skončil po útoku v nemocnici, kde s prostřelenou rukou zapisoval tři týdny neúnavně všechno, co si pamatoval z hrůzného dne a nakonec z toho vzniklo 52 stran svědectví.

Martin zmínil podivný vztah, který měla mít Karin s otcem obžalovaného Jozefa v minulosti. Tvrdil, že se s ním setkávala při venčení psů, a že jí postarší muž dával dárky jako náušnice a zlatý prsten. Říkal jí, že podobné šperky nosila i princezna Sissi, čímž si ji měl postupně „omotat kolem prstu“. Martin se domnívá, že Jozefův otec byl do Karin platonicky zamilovaný a neunesl krutou realitu, že si mladá dívka našla mladšího partnera, s nímž čekala dítě.

Podle Martina se v tu chvíli Jozefovi zrodila v hlavě myšlenka na příšerný čin. Vyšetřování neukázalo, že by měl otec obžalovaného mladíka v tragédii prsty a veřejnost by se měla brzy dozvědět, co muž k případu řekne.

Vyvrhel už na základce

Martin tvrdí, že se Jozef výrazně podobá svému otci, vyrůstal jen s ním a podle svědectví spolužáka měl být od dětství problémový, několikrát měnit školy, mít konflikty s učiteli i údajně napadnout vlastní matku. Zároveň upozorňuje, že útok byl brutální a mohl skončit ještě hůř, kdyby střelci nedošla munice.

Karinin otec Radoslav každý den navštěvuje hřbitov, kde se snaží alespoň trochu vyrovnat s obrovským smutkem a ztrátou. „Pachatel je neuvěřitelně arogantní, nic s ním to nedělá a celou dobu se mi díval do očí,“ popsal Radoslav emočně vypjaté chvíle u soudu s obžalovaným Jozefem. Rodina zavražděné Karin je přesvědčena, že šlo o předem naplánovanou úkladnou vraždu.

