Děsivé detaily vraždy těhotné Karin (†20): Podivné dárky od otce útočníka
V případu vraždy mladičké Karin (†20), která byla v šestém měsíci těhotenství, se objevují nové šokující detaily. Třináct výstřelů, napětí v rodinných vztazích i údajná žárlivost, to vše se bude u soudu rozplétat. Karininy nejbližší i přeživší přítel mluví o chladnokrevném útoku a požadují přísný trest. Obhajoba i vyšetřovatelé dál zkoumají, co se osudného dne skutečně stalo.
Minulý rok, 30. srpna, zasáhla slovenské město Partizánske nepředstavitelná tragédie. Teprve dvacetiletou Karin, jež byla v pokročilém těhotenství a čekala vytoužené děťátko, brutálně zastřelil Jozef (20). Mladá dívka ani její nenarozené miminko neměly šanci přežít. Podle obžaloby vrah na ženu v krátkém sledu vystřelil nejméně desetkrát, způsobil jí devastující zranění hrudníku, břicha a končetin včetně zásahu srdce, plic a dělohy, celkem padlo až třináct ran, informuje deník Plus jeden deň.
Karinin přítel Martin unikl smrtící salvě jen o vlásek. Vyskočil z okna. Od té doby hrůzný čin nedá místním ani pozůstalým spát a všichni si stále kladou jedinou otázku. Proč k němu vůbec došlo?
Podivný vztah s otcem vraha
Přítel Martin skončil po útoku v nemocnici, kde s prostřelenou rukou zapisoval tři týdny neúnavně všechno, co si pamatoval z hrůzného dne a nakonec z toho vzniklo 52 stran svědectví.
Martin zmínil podivný vztah, který měla mít Karin s otcem obžalovaného Jozefa v minulosti. Tvrdil, že se s ním setkávala při venčení psů, a že jí postarší muž dával dárky jako náušnice a zlatý prsten. Říkal jí, že podobné šperky nosila i princezna Sissi, čímž si ji měl postupně „omotat kolem prstu“. Martin se domnívá, že Jozefův otec byl do Karin platonicky zamilovaný a neunesl krutou realitu, že si mladá dívka našla mladšího partnera, s nímž čekala dítě.
Podle Martina se v tu chvíli Jozefovi zrodila v hlavě myšlenka na příšerný čin. Vyšetřování neukázalo, že by měl otec obžalovaného mladíka v tragédii prsty a veřejnost by se měla brzy dozvědět, co muž k případu řekne.
Vyvrhel už na základce
Martin tvrdí, že se Jozef výrazně podobá svému otci, vyrůstal jen s ním a podle svědectví spolužáka měl být od dětství problémový, několikrát měnit školy, mít konflikty s učiteli i údajně napadnout vlastní matku. Zároveň upozorňuje, že útok byl brutální a mohl skončit ještě hůř, kdyby střelci nedošla munice.
Karinin otec Radoslav každý den navštěvuje hřbitov, kde se snaží alespoň trochu vyrovnat s obrovským smutkem a ztrátou. „Pachatel je neuvěřitelně arogantní, nic s ním to nedělá a celou dobu se mi díval do očí,“ popsal Radoslav emočně vypjaté chvíle u soudu s obžalovaným Jozefem. Rodina zavražděné Karin je přesvědčena, že šlo o předem naplánovanou úkladnou vraždu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.