Onanista z Labutího altánku: Zběsile masturboval před puberťačkami! Hledá ho policie
Dvě teenagerky si vyrazily na procházku do romantického zákoutí teplické Zámecké zahrady. Idylka v Labutím altánku vzala rychle za své. Klidné odpoledne jim narušil onanista. Teď po něm pátrá policie!
Dvě mladistvé dívky vyrazily do malebného Labutího altánku v Zámecké zahradě v Teplicích. Místo poklidného odpoledne je ale čekal šok. Idylku jim narušil chlípný vetřelec, který před nimi tasil svůj úd a začal zběsile masturbovat. Policie teď pátrá po jeho totožnosti a žádá o pomoc veřejnost.
Tepličtí policisté nyní zveřejnili několik kamerových záběrů podezřelého. „Kamerové záběry sice nejsou moc kvalitní, ale třeba podle oblečení či postavy někdo z veřejnosti muže pozná,“ apeluje na veřejnost policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Pokud muže poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by mohly policistům pomoci, volejte linku 158, případně se dostavte na nejbližší policejní oddělení.
Vypadá to na nějakou indoevropskou menšinu . Závěrečné scény v Nahotě na prodej hovoří za vše.