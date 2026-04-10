Neslyšící Ivana utopila dvě malé dcerky (†5, †2): Chtěla se pomstít manželovi?

Panelový dům, ve kterém měla Ivana zavraždit dvě dcerky a následně zapálit byt
Autor: Nicole Kučerová - 
10. dubna 2026
05:00

V srpnu roku 2025 měla neslyšící matka Ivana utopit dvě nevinné dcerky, Melanii a Jessicu, ve vaně. Od té doby se u hrobečků hromadí květiny a případ má v rukou soud. Otec dívenek je zničený. Ivana se údajně uzavřela do vlastního světa a chtěla se krutým činem pomstít manželovi. 

V bratislavském bytě se v srpnu minulého roku měl odehrát chladnokrevný čin neslyšící matky Ivany (33). Ve vaně údajně utopila dvě malé dcerky, Melanii Jennifer (†5) a Bellu Jessicu (†2). Následně dokonce měla byt podpálit. Tatínkovi holčiček se ten den zbortil svět.

Od osudného dne krutá matka chodí po soudech a u hrobečku nevinných holčiček se hromadí květiny, věnce a často ho navštěvuje otec Michal. Neúčastní se soudního řízení a na matku svých dětí se nedokáže ani podívat.

Ivana údajně dlouhodobě trpěla psychickými problémy. Podle serveru Nový Čas se proto pod vlivem medikace uzavřela se do vnitřního světa a jednala dle svého uvážení. Manželé si zároveň měli procházet vztahovou krizí.

Žena se údajně krutým jednáním chtěla pomstít manželovi za to, že jejich dcery zbožňoval. Plánovala ukončit i svůj život, aby je Michal našel doma všechny mrtvé, až přijde z práce, uvedla TV Markíza. Vzít život si nakonec nedokázala. U soudu svou vinu přiznala.

Soudní proces je kvůli handicapu náročnější a znaková řeč má omezenou slovní zásobu. V průběhu vyšetřování a výpovědí se ukázalo, že to nebyl první pokus vraždy ze strany Ivany. Dcerky se snažila usmrtit už dřív, ale nepovedlo se jí to. U soudu se rozplakala, prý lituje svých činů. „Rozhodně potřebuje odbornou pomoc. Není úplně v pořádku,“ řekla její obhájkyně.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Video  Vražda v Karlových Varech: Opilého podezřelého našla před domem matka oběti!  - Policie ČR
Video se připravuje ...
Panelový dům, ve kterém měla Ivana zavraždit dvě dcerky a následně zapálit byt
Témata:
dcerasmrtvraždasoudotecpožárneslyšícírodinamatkabratislavahandicaptopeníSlovenskokvětinyvana
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

