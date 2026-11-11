Přidrzlý mukl na vycházkách řádil ve Zlíně: „Můžu u vás přespat?“

Vězeň nakonec přespal v zahradním domku.
Vězeň nakonec přespal v zahradním domku.  (Autor: Policie)
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. listopadu 2026
13:12

Vězeň dostal za dobré chování několik dní volna. Místo návštěvy rodičů v Holešově se ale vydal za sestrami do Zlína. Když je nezastihl doma, najedl se v cizím domě. Majitele požádal o nocleh a nakonec přespal v zahradním domku. Ráno ho tam objevil majitel a přivolal policii. Muž tak putoval zpátky, odkud přišel. Do vězení. 

Zlínští kriminalisté řeší grotesku, kterou jen tak nevymyslíš. Hlavním aktérem je vězeň (42), který si za dobré chování vysloužil několik dní volna. Měl navštívit rodiče v Holešově, jenže se rozhodl udělat si ještě malou zajížďku do Zlína za svými sestrami.

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Drzá otázka

A právě tam dostál svého statusu mukl, jelikož nad tím, co předvedl, zůstává rozum stát. Sestry ve Zlíně nebyly doma. Venku navíc panovala pořádná zima a vězeň, zřejmě zvyklý na vyhřáté pohodlí své cely, se nechtěl jen tak potulovat po mrazivých ulicích. Vytipoval si proto nezamčený rodinný dům a bez okolků se vkradl dovnitř. V přízemí si udělal pohodlí, najedl se a napil. Ničím nerušená pohodička mu však byla málo, a tak vyrazil na průzkum do patra. Tam narazil na překvapeného majitele. Místo aby vzal nohy na ramena, měl ještě tu drzost zeptat se ho, jestli by u něj nemohl přespat! Majitel z nečekaného hosta pochopitelně nadšený nebyl a okamžitě ho vyhodil.

Vězeň měl nejspíše ze zimy panickou hrůzu. Přesunul se proto do zahradního domku, kde si nakonec ustlal a v klidu přečkal noc. Ráno ho tam ovšem majitel objevil znovu. Tentokrát už mu došla trpělivost a zavolal policii. „Místo návratu k rodičům tak následoval rychlý proces. Kriminalisté muže obvinili z porušování domovní svobody a policisté ho eskortovali zpět do věznice. Tam má o jídlo i nocleh postaráno až do roku 2028,“ uvedla policie na sociálních sítích.

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Zdroj: Vězeňská služba ČR

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Andrea Vídeňská
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