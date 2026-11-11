Většina řidičů v tom i po letech za volantem tápe, přitom pravidla silničního provozu mluví naprosto jasně. Základní problém je, že lidé nerozlišují mezi předními a zadními světly.
Přední versus zadní: Znáte zásadní rozdíl?
Zatímco vpředu máte na výběr, vzadu vám zákon žádnou volbu nedává.
-
Přední mlhovky SMÍTE zapnout: Lze je použít výhradně za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Nejsou ale povinné. Pokud je rozsvítíte jen proto, abyste lépe viděli na tmavé okresce za jasné noci, pácháte přestupek.
-
Zadní mlhovku MUSÍTE zapnout: Za stejných podmínek (mlha, sněžení, hustý déšť) je ze zákona vždy povinná. A pozor – platí to, i když zrovna popojíždíte v husté koloně!
Proč je mlhovka tak nebezpečná? Jde o život
Možná si říkáte, že je na silnici lepší svítit víc než míň. Obrovský omyl! Odborníci i policisté varují, že neoprávněně zapnutá zadní mlhovka je pro řidiče za vámi doslova peklo.
Podle předpisů OSN totiž zadní mlhovka svítí až devětkrát silněji než běžné koncové světlo. Ve skutečnosti je její záře (až 300 kandel) silnější než u brzdových světel. Pokud tedy z mlhy vyjedete a zapomenete ji vypnout (na palubní desce vás přitom varuje oranžová kontrolka), řidiče za sebou oslepíte. Ten pak v ostré červené záři snadno přehlédne, že zrovna brzdíte. K hromadné nehodě pak chybí jen vteřiny.
Z peněženky vám může zmizet až 7 500 Kč
Hlídky se na nesprávné svícení pravidelně zaměřují. Za tento přečin vám sice policisté neseberou žádné body, ale peněženka může pořádně zaplakat:
-
Bloková pokuta na místě: Až 1 500 Kč.
-
Ve správním řízení: Pokud s pokutou nesouhlasíte, případ putuje na úřad. Tam hrozí sankce 2 000 až 5 000 Kč, ke které se automaticky přičítá dalších 2 500 Kč jako náklady řízení.
V nejhorším scénáři vás tak jedna zapomenutá mlhovka vyjde na bolestivých 7 500 Kč.
Mýtus o 50 metrech: U nás neplatí!
Mezi českými šoféry dodnes koluje známá "městská legenda", že se mlhovky zapínají, jen když je viditelnost nižší než 50 metrů. Pozor, nenechte se nachytat! Toto striktní pravidlo platí u sousedů v Německu, ale český zákon žádnou konkrétní vzdálenost v metrech nezná.
Jakmile venku začne mlha, silné sněžení či hustý déšť, vaše ruka by měla okamžitě sahat po vypínači. A co je nejdůležitější? Jakmile vjedete do jasného počasí, hned ji zase vypněte. Mrkněte občas na přístrojovou desku, ušetříte si peníze i nervy ostatních řidičů!