Podvodníci sázejí na osvědčenou taktiku: strach. V textovce se tváří jako státní úředníci a tvrdí, že máte u státu nedoplatek na sociálním pojištění nebo „nepřesný základ“, za který vám hrozí vysoké pokuty.
ČSSZ před tímto masivním útokem důrazně varuje. Cíl podvodníků je totiž jediný: vyvolat paniku a donutit vás kliknout na odkaz ve zprávě. Ten vás ale nepřesměruje na státní ePortál, nýbrž na dokonale věrnou kopii falešné stránky. Jakmile se tam pokusíte „přihlásit“ nebo „zaplatit dluh“, útočníci z vás vysají osobní údaje, hesla do internetového bankovnictví nebo rovnou údaje z platební karty.
Takhle vypadá past: Přišla vám taková zpráv?
Šmejdi rozesílají hned několik verzí lživých textovek. Okamžitě zbystřete, pokud vám na displeji blikne například toto:
-
„Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u Vás zjištěn evidovaný nedoplatek. Info zde: eportal-cssz-cz.casa“
-
„Česká správa sociálního zabezpečení (ePortál ČSSZ) prostřednictvím svého systému ověřila, že vaše české příspěvky na sociální pojištění za čtvrtletní období mají nepřesný základ... Prosíme o co nejrychlejší vyřešení tohoto problému, abyste se vyhnuli poplatkům za pozdní platbu. Odkaz pro přístup: [zkrácený odkaz bit.ly]“
Jak podvod zaručeně odhalíte? Klíč k záchraně vašich peněz leží v samotném odkazu. Státní správa nikdy nepoužívá podezřelé koncovky jako .casa ani oblíbené zkracovače adres typu bit.ly.
-
Oficiální weby ČSSZ jsou pouze tyto: cssz.gov.cz a pro přihlášení eportal.cssz.cz. Všechno ostatní je prachsprostý podvod!
Klikli jste? Jednejte bleskově!
Co dělat, když vám zpráva přijde? Experti i úředníci mají jasno: Neklikat, neodepisovat a rovnou smazat!
Pokud jste v panice přece jen na odkaz klikli a na podvodném webu vyplnili své bankovní údaje, hraje se o čas.
-
Okamžitě volejte na infolinku své banky, nahlaste zneužití a nechte si zablokovat účet i karty.
-
S případem se ihned obraťte na Policii ČR.
Sdílejte toto varování se svými staršími příbuznými a známými. Právě senioři v obavách z dluhů vůči státu bývají nejčastější a nejsnazší obětí těchto kyberšmejdů!